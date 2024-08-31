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Місяць в Леві принесе день проблем. Астролог дала прогноз на 31 серпня і попередила про небезпеку

Субота 31 серпня 2024 08:25
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Місяць в Леві принесе день проблем. Астролог дала прогноз на 31 серпня і попередила про небезпеку Що заборонено робити 31 серпня (ілюстрація: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

Цієї суботи, 31 серпня, проблеми може принести не лише ретроградний Меркурій. Місяць буде перебувати у небезпечному та руйнівному градусі.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала повний прогноз на 31 серпня та розповіла, до чого варто готуватися цього дня.

Прогноз астропогоди на 31 серпня

Меркурій все ще перебуває у тіньовому ретроградному періоді. А тому цей день не підійде для важливих рішень і нових справ.

Окрім цього, в суботу варто дотримуватися наступних порад:

  • не можна проводити час наодинці, у турботі лише про свої інтереси.
  • утримайтесь від алкоголю, уникайте відкритого вогню
  • не можна сперечатися з жінками - це порушить космічний порядок
  • можна відвідати перукарню
  • позбавтесь від інстинкту власника, усвідомте відповідальність за кожен вчинок
  • корисними будуть медитація, водні процедури, відвідування бані та сауни, прибирання вдома
  • займайтеся колективними справами та допомагайте іншим
  • повертайте борги
  • жінкам варто слухати свою інтуїцію
  • займайтеся творчістю, інтелектуальною працею
  • вирушайте на романтичне побачення.

"Порушення рекомендацій дня може погано позначитися на здоров’ї", - попередила астролог.

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Гороскоп на 31 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на цю суботу

"31 серпня настає день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям", - розповіла Соловйова.

"Запам’ятайте: Сатурн щедро винагороджує тих, хто вивчає його уроки та гідно здає йому "іспити", проходячи крізь його випробування. Зараз він перебуває у ретроградному русі", - додала вона.

Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо – про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу.

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Що треба зробити 31 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Місяць в руйнівному градусі - чим це небезпечно

"31 серпня, з 13:32 до 15:28, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Лева. Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість", - пояснила Соловйова.

Такий градус приносить випробування на міцність, витривалість та витримку. Він, зазначає астролог, притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри.

"У Леві цей градус дає песимізм, гординю, розчарування у творчих силах, іноді фізичне нездоров'я, порочність, втрату грошей, проблеми з дітьми, непорозуміння з сексуальними партнерами. Можливі прояви обділеності в усьому, що стосується самовиявлення духу", - розповіла Соловйова.

Градус, за її словами, може проявитися подвійно: або людина руйнуватиме інших, або життя руйнуватиме її.

Тому у суботу настане несприятливий період для тих, хто займає лідерські позиції у професійній або громадській діяльності, пов'язаний зі світом мистецтва та культури.

31 серпня треба уникати ледарства, легковажності, марнославства, марнотратства, демонстративності, пристрасності, надмірної азартності, комплексів і стійко сприймати поразки.

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