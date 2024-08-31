Луна во Льве принесет день проблем. Астролог дала прогноз на 31 августа и предупредила об опасности

В эту субботу, 31 августа, проблемы может принести не только ретроградный Меркурий. Луна будет находиться в опасном и разрушительном градусе.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила полный прогноз на 31 августа и рассказала, к чему следует готовиться в этот день.

Прогноз астропогоды на 31 августа

Меркурий все еще находится в теневом ретроградном периоде. Поэтому этот день не подойдет для важных решений и новых дел.

Кроме этого, в субботу следует следовать следующим советам:

нельзя проводить время наедине, в заботе только о своих интересах.

воздержитесь от алкоголя, избегайте открытого огня

нельзя спорить с женщинами - это нарушит космический порядок

можно посетить парикмахерскую

избавьтесь от инстинкта владельца, осознайте ответственность за каждый поступок

полезными будут медитация, водные процедуры, посещение бани и сауны, уборка дома

занимайтесь коллективными делами и помогайте другим

возвращайте долги

женщинам следует слушать свою интуицию

занимайтесь творчеством, интеллектуальным трудом

отправляйтесь на романтическое свидание.

"Нарушение рекомендаций дня может плохо сказаться на здоровье", - предупредила астролог.

Гороскоп на 31 августа (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на эту субботу

"31 августа наступает день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "великим несчастьем", - рассказала Соловьева.

"Запомните: Сатурн щедро вознаграждает тех, кто изучает его уроки и достойно сдает ему "экзамены", проходя через его испытания. Сейчас он находится в ретроградном движении", - добавила она.

Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно - о стариках и о потерявших дом. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени.

Что нужно сделать 31 августа (иллюстрация: freepik.com)

Луна в разрушительном градусе - чем это опасно

"31 августа, с 13:32 до 15:28, Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Льва. Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить пособие и возмездие за свою устойчивость", - пояснила Соловьева.

Такой градус приносит испытание на прочность, выносливость и выдержку. Он, отмечает астролог, притягивает события, заставляющие страдать, переживать негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию.

"Во Льве этот градус дает пессимизм, гордыню, разочарование в творческих силах, иногда физическое нездоровье, порочность, потерю денег, проблемы с детьми, недоразумения с сексуальными партнерами. Возможны проявления обделенности во всем, что касается самопроявления духа", - рассказала Соловьева.

Градус, по ее словам, может проявиться вдвойне: либо человек будет разрушать других, либо жизнь будет его разрушать.

Поэтому в субботу наступит неблагоприятный период для тех, ктоо занимает лидерские позиции в профессиональной или общественной деятельности, связанной с миром искусства и культуры.

31 августа следует избегать праздности, легкомыслия, тщеславия, расточительства, демонстративности, страстности, чрезмерной азартности, комплексов и стойко воспринимать поражения.