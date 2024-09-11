Місяць у критичній фазі. Астролог розповіла, що для нас готує 11 вересня

У середу, 11 вересня, Меркурій може зіпсувати важливі плани, але можна врятувати ситуацію. Окрім цього, варто врахувати вплив Місяця, який опиниться у критичній фазі.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала повний гороскоп на 11 вересня та розповіла, як краще провести цей день.

Прогноз астропогоди на 11 вересня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Критичний день зміни фази Місяця", - попередила Соловйова.

До 15:55 (за київським часом) - стресовий період, енергетика доби негативно впливає на людину. За словами астролога, можливі тривоги, страхи, похмурі думки, легко піддатися ілюзіям, обману, спокусам.

"Проявлені егоїзм і гординя призведуть до плачевних наслідків. Не проявляйте негативні емоції. Неправильне використання енергії призведе до погіршення здоров’я. Найкращий захист - духовна гармонія та рівновага", - радить Соловйова.

"Трансформуйте свої страхи на позитивні якості за допомогою методів психокорекції. Завершуйте поточні справи, займайтесь рутинною працею. Можна присвятити день допомозі іншим. Корисні фізичні навантаження. Бажано, щоб чоловіки робили подарунки (навіть символічні) жінкам", - додала вона.

Гороскоп на 11 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 11 вересня

Ця середа - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. Сьогодні можливі обман та шахрайство.

На цей день краще не планувати:

важливі переговори

укладання нових договорів

придбання техніки

важливі відрядження

складання іспитів

проведення необхідних платежів

з’ясування стосунків з сусідами.

"Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти тощо) або просто запалити свічки з нього. Споживайте тверді сорти сиру", - розповіла астролог.

"Буде доречним інтелектуальне дозвілля: перегляд фільмів, розвиваючі розумові ігри, спілкування з приємними для вас співбесідниками, цікава книга", - додала вона.