Місяць в королівському градусі розкриє всі таємниці. Астролог дала прогноз на 22 січня

Астрологічний прогноз на 22 січня обіцяє цікавий день. Меркурій принесе ризики, Місяць допоможе розкрити таємниці, але можливі спокуси та провокації.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що для нас готує ця середа.

Прогноз астропогоди на 22 січня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Стресовий період", - попередила Соловйова.

Ця середа може бути непростою, день вимагатиме великої внутрішньої дисципліни та самовідданості. Небезпека полягає у переоцінці своїх можливостей у критичних ситуаціях.

"Утримайтесь від сексуальних практик, проявів гніву, помсти, негативних емоцій. Шкідливо вести сидячий образ життя. Не рекомендується м’ясна їжа. Усі події перевіряйте на спокуси та не піддавайтесь на провокації. Проявляйте впевненість, наполегливість", - радить астролог.

Також цього варто провести вдома прибирання, гуляти пішки, розвивати внутрішню енергетику.

Гороскоп на 22 січня (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на середу

22 січня - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Підсилити енергетику планети допоможе бджолиний віск.

"Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. Можливі обман та шахрайство. На цей день не слід планувати важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення необхідних платежів, з’ясування стосунків з сусідами. Гарний час для спілкування з братами та сестрами", - розповіла астролог.

Окрім цього, 22 січня з 18:38 до 20:38, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у королівському градусі Скорпіону.

"Цей градус у Скорпіоні вважається символом астрологів, ясновидців, магів, екстрасенсів, езотериків. Він розвиває магічні здібності, зміцнює біополе, збільшує енергетичні сили. Наділяє успіхом, стабільністю, умінням справлятися з будь-якими труднощами. Градус переродження, поновлення, регенерації. Він підвищує амбіції, дає владу та суспільне визнання", - резюмувала Соловйова та розповіла, що в цей період пощастить зі справами, які пов'язано з таємницями, загадками, секретами.