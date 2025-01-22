Луна в королевском градусе раскроет все тайны. Астролог дала прогноз на 22 января

Астрологический прогноз на 22 января обещает интересный день. Меркурий принесет риски, Луна поможет раскрыть тайны, но возможны соблазны и провокации.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что для нас готовит эта среда.

Прогноз астропогоды на 22 января

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Стрессовый период", - предупредила Соловьева.

Эта среда может быть непростой, день потребует большой внутренней дисциплины и самоотверженности. Опасность заключается в переоценке своих возможностей в критических ситуациях.

"Воздержитесь от сексуальных практик, проявлений гнева, мести, негативных эмоций. Вредно вести сидячий образ жизни. Не рекомендуется мясная пища. Все события проверяйте на соблазны и не ведитесь на провокации. Проявляйте уверенность, настойчивость", - советует астролог.

Также в это время стоит провести дома уборку, гулять пешком, развивать внутреннюю энергетику.

Гороскоп на 22 января (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на среду

22 января - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (разнообразных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Усилить энергетику планеты поможет пчелиный воск.

"Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Возможны обман и мошенничество. На этот день не следует планировать важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение необходимых платежей, выяснение отношений с соседями. Хорошее время для общения с братьями и сестрами", - рассказала астролог.

Кроме этого, 22 января с 18:38 до 20:38, Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в королевском градусе Скорпиона.

"Этот градус в Скорпионе считается символом астрологов, ясновидящих, магов, экстрасенсов, эзотериков. Он развивает магические способности, укрепляет биополе, увеличивает энергетические силы. Наделяет успехом, стабильностью, умением справляться с любыми трудностями. Градус перерождения, обновления, регенерации. Он повышает амбиции, дает власть и общественное признание", - резюмировала Соловьева и рассказала, что в этот период повезет с делами, которые связаны с тайнами, загадками, секретами.