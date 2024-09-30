Місяць дасть шанс розбагатіти. Що обіцяє астрологічний прогноз на 30 вересня

Астролог Катерина Соловйова склала повний прогноз на понеділок. Виявилося, 30 вересня ми можемо відчути вплив Місяця, який опиниться у сприятливому аспекті з Венерою.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог дала важливі поради на цей день та розповіла, який колір підживить позитивну енергію.

Прогноз астропогоди з астрологом на 30 вересня

Пам'ятайте про Коридор затемнень та те, що Меркурій знаходиться у кармічній точці поєднання з Чорним Місяцем. Цей аспект стане точним 2 жовтня, але період до 5 жовтня включно вважається небезпечним.

Це поєднання характеризує наші приховані риси, страхи, хвилювання та комплекси, які часто не усвідомлюються, а витискаються до підсвідомості. Астролог радить відмовитися від важливих рішень, переговорів та усього, що вимагає точних розрахунків.

"Вже діє поєднання Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, також з Чорним Місяцем", - також розповіла Соловйова.

Точним цей аспект стане 3 жовтня. Тому період до 6 жовтня включно не рекомендується для важливих справ у будь-якій сфері.

Окрім цього, астролог дала важливі поради на цей понеділок:

відмовтеся від нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань

не перенапружуйте зір

не витрачайте енергію на дрібні побутові проблеми та конфлікти з оточуючими

не можна сперечатися з жінками - це порушить космічний порядок.

"Цей понеділок - день відновлення миру, рівноваги, справедливості, допомоги, винагороди. Підвищується жіноча інтуїція. Можна знайти власний шлях у житті та оцінити свої зусилля у досягненні мети. Головне у цей день утриматись на хвилі гарного настрою та слідкувати, щоб усі думки та вчинки були позитивними", - зауважила астролог.

Також 30 вересня варто виходити з конфліктів. Можна починати ремонт та влаштовувати перебудови, проводити прибирання.

Гороскоп на 30 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на понеділок

"30 вересня - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати", - розповіла Соловйова.

У понеділок Місяць буде у сприятливому аспекті з Венерою (планетою гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства). Окрім цього, він створить "Печатку щастя" з Юпітером (планетою "великого щастя", широких обріїв, багатих можливостей, подорожей, юриспруденції, законотворчості, освіти, науки та всього іноземного).

"Такі конфігурації - одна з вказівок на можливість покращити своє матеріальне становище. Це сприятливий період для винахідників і раціоналізаторів, державних і політичних діячів, представників світу мистецтва, вчених, чия професійна діяльність пов’язана з технікою та механікою в будь-якій галузі", - розповіла експерт.

"Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - також порадила вона.