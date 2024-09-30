Луна даст шанс разбогатеть. Что обещает астрологический прогноз на 30 сентября
Астролог Катерина Соловьева составила полный прогноз на понедельник. Оказалось, 30 сентября мы можем ощутить влияние Луны, которая окажется в благоприятном аспекте с Венерой.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог дала важные советы на этот день и рассказала, какой цвет подпитает положительную энергию.
Прогноз астропогоды с астрологом на 30 сентября
Помните о Коридоре затмений и о том, что Меркурий находится в кармической точке сочетания с Черной Луной. Этот аспект станет точным 2 октября, но период до 5 октября включительно считается опасным.
Это сочетание характеризует наши скрытые черты, страхи, волнения и комплексы, которые часто не осознаются, а теснятся подсознания. Астролог рекомендует отрешиться от принципиальных решений, переговоров и всего, что просит четких расчетов.
"Уже действует сочетание Солнца, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, также с Черной Луной", - также рассказала Соловьеву.
Точным этот аспект станет 3 октября. Поэтому период до 6 октября не рекомендуется для важных дел в любой сфере.
Кроме того, астролог дала важные советы на этот понедельник:
- откажитесь от новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств
- не перенапрягайте зрение
- не тратьте энергию на мелкие бытовые проблемы и конфликты с окружающими
- нельзя спорить с женщинами - это нарушит космический порядок.
"Этот понедельник - день восстановления мира, равновесия, справедливости, помощи, вознаграждения. Повышается женская интуиция. Можно найти собственный путь в жизни и оценить свои усилия по достижению цели. Главное в этот день удержаться на волне хорошего настроения и следить, чтобы все мысли и поступки были положительными", - отметила астролог.
Также 30 сентября следует исходить из конфликтов. Можно начинать ремонт и устраивать перестройки, производить уборку.
Гороскоп на 30 сентября (иллюстрация: freepik.com)
Астролайфхаки на понедельник
"30 сентября - день Луны, отвечающий за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении беспокоиться о других и успокаивать", - рассказала Соловьева.
В понедельник Луна будет в благоприятном аспекте с Венерой (планетой гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства). Кроме этого, он создаст "Печать счастья" с Юпитером (планетой "большого счастья", широких горизонтов, богатых возможностей, путешествий, юриспруденции, законотворчества, образования, науки и всего иностранного).
"Такие конфигурации - одно из указаний на возможность улучшить свое материальное положение. Это благоприятный период для изобретателей и рационализаторов, государственных и политических деятелей, представителей мира искусства, ученых, чья профессиональная деятельность связана с техникой и механикой в любой отрасли", - рассказала эксперт.
"Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - также посоветовала она.
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