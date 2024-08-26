Місяць в Близнюках принесе щастя. Астролог назвала головний колір цього дня та дала важливі поради

Прогноз астропогоди на 26 серпня

Меркурій досі перебуває у фазі ретрограду. Саме тому не варто починати щось нове та планувати на понеділок важливі справи.

Окрім цього, наголосила Соловйова, 26 серпня Місяць змінює фазу, що робить цей день критичним. Але сьогодні можна прогнозувати майбутнє.

"Не рекомендується групова робота. Уникайте різких рухів. Це період мудрості, осягнення знань, наук та ремесел. Будь-які знання легко сприймаються та засвоюються", - радить астролог.

"Цей день про досягнення мети, він пов'язаний зі стійкістю, вселенським законом, книгами. Головна умова - повна зосередженість на найбільш важливій задачі та пошуку необхідної інформації для її вирішення. Підвищуються інтуїція та інтелектуальні здібності", - додала вона.

Також експерт радить:

знаходьте оригінальні ідеї для вирішення старих проблем

усі знання використовуйте лише з добрими намірами

проявляйте альтруїзм, передавайте свій досвід іншим, готуйте учнів, накопичуйте знання та інформацію

їжте багато рослинної їжі

відпочиньте на природі.

Гороскоп на 26 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на цей понеділок

"26 серпня - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати", - розповіла Соловйова.

"У понеділок Місяць буде без курсу з 04:43 до 06:04. Таке положення прирівнюють до дії ретроградного Меркурія, тому у цей період не варто починати нічого нового та важливого", - додала вона.

Окрім цього, 26 серпня Місяць буде у складних аспектах з Сонцем. Воно відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності.

Також Місяць потрапить у складний аспект з Сатурном. Цю планету вважають символом мудрості обмежень, обов'язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми.

"Це може викликати засмучення, песимізм, депресію та погіршити стан здоров’я. Можливі прояви підозрілості, заздрощів, брехні, жадібності, розчарувань і страхів. Може з’явиться необхідність долати якісь труднощі", - попередила астролог.

Спробуйте збалансувати енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми.

Який колір вбереже від невдач 26 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Місяць в градусі Близнюків - як це вплине на наші життя

"26 серпня з 20:08 до 21:53 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у королівському градусі Близнюків. Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей", - розповіла Соловйова.

"Цей вплив дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості. Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям.Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті", - пояснила вона.

У Близнюках цей градус вважається вишуканим, аристократичним, який обіцяє здобуття багатства без витрачання особливих зусиль. Він допомагає в оволодінні як матеріальними, так і духовними цінностями.

Також цей градус сприяє досягненню успіху в будь-яких справах, управляє контактами, комунікабельністю, проникливістю, далекоглядністю, розумовою активністю, інтелектуальними процесами, ментальною жвавістю.

"Інтелектуальний градус, що приносить щастя у будь-якій діловій сфері.

Особливо вдалий для різноманітних товариств, асоціацій, альянсів, об'єднань, в основі яких полягає колегіальна діяльність", - резюмувала астролог.