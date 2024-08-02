Місячний календар на серпень. Коли стригтися і фарбувати волосся, щоб розбагатіти та знайти щастя
Вважається, що календар стрижок за місячним календарем може допомогти не тільки вибрати ідеальний день для вдалої зміни зачіски, а ще й підкаже, завдяки якій люди залучать до свого будинку щастя.
Коли краще стригтися у серпні, а коли не варто, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Joy Pup.
Коли стригтися у серпні - всі вдалі дати
2 серпня ви можете зважитися на короткі стрижки та зухвалі образи.
3 і 6 числа стрижіться, якщо хочете залучити у своє життя гроші та щастя. 9 та 11 серпня - прекрасні дні для експериментів та нових зачісок.
14 і 17 серпня стрижки принесуть здоров'я волоссю, вони стануть густими та блискучими. А 19 числа залучити удачу допоможуть нові зачіски.
Підстрижіться 20 або 21 серпня, якщо хочете позбутися негативу і здобути сили для нових перемог.
Стрижка 23 серпня, згідно з місячним календарем, допоможе зробити волосся більш слухняним. А якщо ви підете до перукаря 25 числа, то шевелюра може почати швидше рости.
27 серпня краще лише підрівнювати кінчики. А 29 числа робіть з волоссям все, що хочете, день буде вдалим.
Вдалий день для стрижки в серпні (ілюстрація: freepik.com)
Коли не можна стригтися за місячним календарем - найгірші дати серпня
Відмовтеся від походу до перукаря 4 серпня. Цього дня стрижки можуть бути невдалими.
Також не варто стригтися 5, 8 та 10 серпня. У ці дати ви можете "зістригти" удачу і зробити своє волосся ламким.
У списку найгірших днів для стрижки також опинилися 12, 15 та 18 серпня. Результат буде не таким, як ви хочете.
22 серпня краще відмовитись від будь-яких стрижок. Похід до перукаря в ці дні може принести проблеми на роботі та негатив в особисте життя, а волосся стане неслухняним.
28 числа не варто експериментувати з довжиною. Якщо ви просто хочете оновити зачіску - то нічого страшного, проте нові стрижки не робіть. Це стосується також 30 та 31 серпня - перенести похід до перукаря на інші дати.
Невдалі дні для стрижки у серпні (ілюстрація: freepik.com)
Коли фарбувати волосся у червні
3, 6 та 7 серпня - вдалі дні для зміни кольору волосся, тонування та освітлення. 11 числа максимально вдалими будуть сміливі фарбування. А 13 серпня обирайте натуральні відтінки.
17 та 19 серпня можете робити з волоссям все, що хочете. Фарбування буде вдалим, колір вам сподобається.
Якщо ж ви хочете зробити своє волосся темнішим, записуйтесь до колориста на 26 серпня.
Найкращі дні для фарбування в серпні (колаж: РБК-Україна)
Невдалі дні для фарбування
Не варто фарбувати волосся 4, 10 та 12 серпня. У ці дні ваше волосся може бути неслухняним, а результат роботи перукаря може вас розчарувати. Це стосується й 15 числа.
22 серпня - найгірший день для будь-яких маніпуляцій, фарбування серед них. 24 і 28 числа не варто наважуватися на кардинальні зміни, ви ризикуєте злякати успіх.
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