Місячний календар на серпень. Коли стригтися і фарбувати волосся, щоб розбагатіти та знайти щастя

Вважається, що календар стрижок за місячним календарем може допомогти не тільки вибрати ідеальний день для вдалої зміни зачіски, а ще й підкаже, завдяки якій люди залучать до свого будинку щастя.

Коли краще стригтися у серпні, а коли не варто, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Joy Pup .

Коли стригтися у серпні - всі вдалі дати

2 серпня ви можете зважитися на короткі стрижки та зухвалі образи.

3 і 6 числа стрижіться, якщо хочете залучити у своє життя гроші та щастя. 9 та 11 серпня - прекрасні дні для експериментів та нових зачісок.

14 і 17 серпня стрижки принесуть здоров'я волоссю, вони стануть густими та блискучими. А 19 числа залучити удачу допоможуть нові зачіски.

Підстрижіться 20 або 21 серпня, якщо хочете позбутися негативу і здобути сили для нових перемог.

Стрижка 23 серпня, згідно з місячним календарем, допоможе зробити волосся більш слухняним. А якщо ви підете до перукаря 25 числа, то шевелюра може почати швидше рости.

27 серпня краще лише підрівнювати кінчики. А 29 числа робіть з волоссям все, що хочете, день буде вдалим.

Вдалий день для стрижки в серпні (ілюстрація: freepik.com)

Коли не можна стригтися за місячним календарем - найгірші дати серпня

Відмовтеся від походу до перукаря 4 серпня. Цього дня стрижки можуть бути невдалими.

Також не варто стригтися 5, 8 та 10 серпня. У ці дати ви можете "зістригти" удачу і зробити своє волосся ламким.

У списку найгірших днів для стрижки також опинилися 12, 15 та 18 серпня. Результат буде не таким, як ви хочете.

22 серпня краще відмовитись від будь-яких стрижок. Похід до перукаря в ці дні може принести проблеми на роботі та негатив в особисте життя, а волосся стане неслухняним.

28 числа не варто експериментувати з довжиною. Якщо ви просто хочете оновити зачіску - то нічого страшного, проте нові стрижки не робіть. Це стосується також 30 та 31 серпня - перенести похід до перукаря на інші дати.

Невдалі дні для стрижки у серпні (ілюстрація: freepik.com)

Коли фарбувати волосся у червні

3, 6 та 7 серпня - вдалі дні для зміни кольору волосся, тонування та освітлення. 11 числа максимально вдалими будуть сміливі фарбування. А 13 серпня обирайте натуральні відтінки.

17 та 19 серпня можете робити з волоссям все, що хочете. Фарбування буде вдалим, колір вам сподобається.

Якщо ж ви хочете зробити своє волосся темнішим, записуйтесь до колориста на 26 серпня.

Найкращі дні для фарбування в серпні (колаж: РБК-Україна)

Невдалі дні для фарбування

Не варто фарбувати волосся 4, 10 та 12 серпня. У ці дні ваше волосся може бути неслухняним, а результат роботи перукаря може вас розчарувати. Це стосується й 15 числа.

22 серпня - найгірший день для будь-яких маніпуляцій, фарбування серед них. 24 і 28 числа не варто наважуватися на кардинальні зміни, ви ризикуєте злякати успіх.