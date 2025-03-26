Місячний календар риболовлі на квітень 2025: коли улов буде просто супер

Риболовля - це не лише хобі, а й ціле мистецтво, яке вимагає від рибалки уважності та ретельної підготовки. Щоб зловити гарний улов, необхідно вибрати не лише правильне місце для риболовлі, але й звернути увагу на час, коли краще вирушати на водойму.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про сприятливі дні для риболовлі у квітні за місячним календарем.
У квітні, коли весна набирає обертів, риба починає активно мігрувати до місць нересту. На активність риби в цей час можуть впливати кілька важливих факторів:
Температура води. Вода поступово прогрівається, що стимулює рибу до активних переміщень. Спочатку розігріваються мілководдя, а потім глибші ділянки водойм, що впливає на поведінку риби.
Погодні умови. Важливу роль відіграють вітер, опади та атмосферний тиск. Риба краще клює в похмурі дні з невеликим вітром. Різкі зміни тиску зазвичай негативно позначаються на її активності.
Фази Місяця. Місячний цикл має значний вплив на риболовлю. У дні на молодик та повний місяць активність риби знижується, а в дні, що наближаються до цих фаз, клювання може бути дуже інтенсивним.
Сезонний нерест. В квітні багато видів риб відправляються на нерест або готуються до нього. Перед нерестом щука, окунь і судак часто активно ловляться, а після цього їх активність знижується.
Астрологи вважають, що Місяць може впливати не тільки на біоритми людини, а й на все живе, в тому числі на рибу. Визначити сприятливі та несприятливі дні для риболовлі допоможе місячний календар, який підкаже, коли варто відправитися на водойму, а коли краще залишити вудку вдома.
У квітні 2025 року фази Місяця виглядатимуть наступним чином:
Повний місяць (13 квітня) та молодик (27 квітня) - найменш вдалий час для риболовлі, оскільки риба стає менш активною та обережною.
Зростаючий місяць (1-12 квітня і 28-30 квітня) та спадаючий місяць (14-26 квітня) - чим далі від молодика та повного місяця, тим активніше клює риба, зокрема найкращі дні припадають на середину кожного циклу.
Згідно з фазами Місяця, ось які дні будуть найбільш сприятливими для риболовлі в квітні 2025 року:
Сприятливі дні для риболовлі - 1, 2, 3, 4, 5, 17, 30 квітня, клювання буде дуже активним.
Добре клювання - 6, 7, 8, 16, 18, 19, 20, 29 квітня, риболовля також обіцяє бути непоганою, якщо ви добре підготуєтесь.
Погане клювання - 9, 15, 21, 22, 23 квітня, на цих днях краще не чекати хороших результатів.
Найбільш несприятливі дні для риболовлі - 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 квітня, навіть досвідчені рибалки не отримають хорошого улову.
Окрім фаз Місяця, є кілька факторів, які варто враховувати при плануванні риболовлі:
Не забувайте, що з березня по червень (в окремих місцях навіть довше) триває нерест риби, тому на багатьох водоймах в Україні діють обмеження на риболовлю.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Rybolov.org.ua, Fishing.news.