Місячний календар риболовлі на квітень 2025: коли улов буде просто супер

Риболовля - це не лише хобі, а й ціле мистецтво, яке вимагає від рибалки уважності та ретельної підготовки. Щоб зловити гарний улов, необхідно вибрати не лише правильне місце для риболовлі, але й звернути увагу на час, коли краще вирушати на водойму.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про сприятливі дні для риболовлі у квітні за місячним календарем.

Які фактори впливають на клювання у квітні

У квітні, коли весна набирає обертів, риба починає активно мігрувати до місць нересту. На активність риби в цей час можуть впливати кілька важливих факторів:

Температура води. Вода поступово прогрівається, що стимулює рибу до активних переміщень. Спочатку розігріваються мілководдя, а потім глибші ділянки водойм, що впливає на поведінку риби.

Погодні умови. Важливу роль відіграють вітер, опади та атмосферний тиск. Риба краще клює в похмурі дні з невеликим вітром. Різкі зміни тиску зазвичай негативно позначаються на її активності.

Фази Місяця. Місячний цикл має значний вплив на риболовлю. У дні на молодик та повний місяць активність риби знижується, а в дні, що наближаються до цих фаз, клювання може бути дуже інтенсивним.

Сезонний нерест. В квітні багато видів риб відправляються на нерест або готуються до нього. Перед нерестом щука, окунь і судак часто активно ловляться, а після цього їх активність знижується.

Місячний календар риболовлі у квітні 2025

Астрологи вважають, що Місяць може впливати не тільки на біоритми людини, а й на все живе, в тому числі на рибу. Визначити сприятливі та несприятливі дні для риболовлі допоможе місячний календар, який підкаже, коли варто відправитися на водойму, а коли краще залишити вудку вдома.

У квітні 2025 року фази Місяця виглядатимуть наступним чином:

Повний місяць (13 квітня) та молодик (27 квітня) - найменш вдалий час для риболовлі, оскільки риба стає менш активною та обережною.

Зростаючий місяць (1-12 квітня і 28-30 квітня) та спадаючий місяць (14-26 квітня) - чим далі від молодика та повного місяця, тим активніше клює риба, зокрема найкращі дні припадають на середину кожного циклу.

У квітні буде багато гарних днів для риболовлі (фото: Freepik.com)

Коли найкраще ловити рибу у квітні 2025 року

Згідно з фазами Місяця, ось які дні будуть найбільш сприятливими для риболовлі в квітні 2025 року:

Сприятливі дні для риболовлі - 1, 2, 3, 4, 5, 17, 30 квітня, клювання буде дуже активним.

Добре клювання - 6, 7, 8, 16, 18, 19, 20, 29 квітня, риболовля також обіцяє бути непоганою, якщо ви добре підготуєтесь.

Погане клювання - 9, 15, 21, 22, 23 квітня, на цих днях краще не чекати хороших результатів.

Найбільш несприятливі дні для риболовлі - 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 квітня, навіть досвідчені рибалки не отримають хорошого улову.

На що ще звернути увагу, вирушаючи на риболовлю

Окрім фаз Місяця, є кілька факторів, які варто враховувати при плануванні риболовлі:

Погодні умови . Ідеальні умови для риболовлі - це похмура або дощова погода. Що стосується часу доби, то рекомендується ловити рибу вранці (але не вночі), коли риба найактивніша.

. Ідеальні умови для риболовлі - це похмура або дощова погода. Що стосується часу доби, то рекомендується ловити рибу вранці (але не вночі), коли риба найактивніша. Правильні снасті та наживка. Згідно з "Правилами любительської риболовлі", рибалка в період нересту може здійснюватися на не заборонених ділянках за допомогою гачкових знарядь лову з двома (і не більше) гачками або спінінга з однією штучною приманкою.

Згідно з "Правилами любительської риболовлі", рибалка в період нересту може здійснюватися на не заборонених ділянках за допомогою гачкових знарядь лову з двома (і не більше) гачками або спінінга з однією штучною приманкою. Наявність необхідних інструментів. Рибалці варто взяти з собою лінійку та кантер, оскільки необхідно виміряти та зважити рибу. Це важливо, щоб випустити у водойму ту рибу, яка заборонена для вилову.

Не забувайте, що з березня по червень (в окремих місцях навіть довше) триває нерест риби, тому на багатьох водоймах в Україні діють обмеження на риболовлю.

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