Ось що потрібно зробити з горіхами та квасолею, щоб прибрати з них шкідливу кислоту

Що таке фітати та в яких продуктах містяться

Фітати - це природні сполуки, які містяться в цільнозернових, горіхах, бобових і насінні. Вони виконують захисну функцію для рослин, але для організму людини можуть бути своєрідним викликом, адже здатні знижувати засвоєння таких важливих елементів, як кальцій, залізо, магній та цинк.

Дієтолог Ольга Безугла назвала продукти та вміст у них фітатів на 100 г:

люпин - 1,1 - 1,4 г

соя - 1,0 - 2,2 г

нут - 0,3 - 1,1 г

рисові висівки - 2,6 - 8,7 г

пшеничні висівки - 3,0 - 7,3 г

сочевиця - 0,2 - 0,9 г

кукурудза - 0,7 - 2,2 г

квасоля - 0,6 - 2,4 г

Як зменшити вплив фітатів

Є прості способи зменшити їхній вплив, не відмовляючись від корисних продуктів.

Наприклад, замочування бобових та насіння перед приготуванням допомагає нейтралізувати частину фітатів, а пророщування зерен робить їх ще більш корисними.

Тож, включаючи ці продукти в раціон правильно, ви отримуєте всі корисні речовини та підтримуєте своє здоров’я.

Горіхи - це джерело білків, корисних жирів та мікроелементів, але замочування допомагає зробити їх ще кориснішими.

Цей процес нейтралізує фітати та інші речовини, які можуть заважати нашому організму повністю засвоювати всі поживні речовини.

Спочатку промийте горіхи, змийте пил і залишки обробки під холодною водою. Потім покладіть горіхи у миску, залийте чистою водою та додайте дрібку солі. Вода має покривати горіхи.

Час замочування:

﻿﻿мигдаль - 8-12 годин

﻿﻿волоські - 4-6 годин

﻿﻿кеш'ю - 2-4 годин

фундук - 8 годин

Після замочування злийте воду та промийте горіхи, щоб позбутися залишків фітатів. За бажанням можна підсушити горіхи в духовці на низькій температурі (до 70°C) протягом кількох годин, щоб повернути їм хрумкість.