У містах України облаштують пункти обігріву: куди можна прийти

У зв'язку з цим міста України готують пункти обігріву.

Влада неодноразово закликала українців готуватися до складного осінньо-зимового періоду. Обстріли окупантів створюють проблему постачання тепла в домівки людей.

У Мінреінтеграції розповіли , де вони будуть розміщені та хто зможе ними скористатися.

Де будуть пункти обігріву?

Перш за все їх обладнають на деокупованих від росіян територіях, щоб забезпечити тамтешніх мешканців засобами існування.

ДСНС готова обладнати 400 стаціонарних і 100 мобільних пунктів обігріву, де можна буде зігрітися, підзарядити телефони та поїсти. Стаціонарні пункти розгорнуть у придатних для цього приміщеннях.

Крім того, Україні обіцяють надати тисячі мобільних пунктів обігріву, оснащених генераторами. Їх відправлять у небезпечні, прифронтові та щойно звільнені регіони.

Укрзалізниця також готує пункти обігріву. Вони з'являться у приміщеннях понад 30 залізничних вокзалів в обласних і районних центрах, які приймають внутрішніх переселенців.

Зокрема, це вокзали у Запоріжжі, Вінниці, Хмельницькому, Кам’янці-Подільському, Бердичеві, Рівному, Кривому Розі, Ковелі, Коломиї, Мукачеві, Трускавці, Моршині, Жмеринці, Івано-Франківську, Чернівцях, Чопі, Ужгороді, Житомирі, Миронівці, Чернігові, Тростянці, Сумах, Харкові, Одесі, Черкасах, Кропивницькому, Бердичеві, Тернополі, Львові та на станціях "Тараса Шевченка" й "Дарниця".

Точний перелік пунктів обігріву шукайте на регіональних сайтах ДСНС.