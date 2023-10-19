Міський реабілітаційний центр у Дніпрі. Як воїни після поранень вчаться заново ходити

У Дніпрі працює унікальний міський реабілітаційний центр. У ньому воїни ЗСУ після отриманих травм, безлічі операцій з ампутаціями розробляють м'язи, заново вчаться ходити, користуватися предметами побуту.

Один з пацієнтів центру - Денис. Чоловік дістав поранення у вересні на Запорізькому напрямку. Після поранення воїна спочатку доставили до лікарні у Запоріжжі. Там лікарі ампутували йому ногу. У Дніпрі захисник уже три тижні проходить курс реабілітації.

"Заняття в мене щодня. Виконую вправи на розробку м'язів ніг, руки, бо вона теж постраждала, верхньої частини тіла. Іноді навіть є імпровізовані заняття боксом, відпрацьовую удари", - розповідає воїн.

Головна мета реабілітації – повернення пацієнта до нормального життя. Програма для кожного розробляється окремо, в залежності від отриманих уражень та запиту, який має пацієнт.

"Наші заняття з Денисом розбиті на дві частини. Перша - тренування ходи та тримання рівноваги, розробка амплітуди рухів. Друга - на силу м’язів верхньої частини тіла, адже коли людина втрачає кінцівку, то на руки лягає більше навантаження. Наприклад, коли пацієнту потрібно підвестись, якщо він впав. Для Дениса невдовзі буде зроблено навчальний протез, він буде вчитись їм користуватись. Це дійсно вимагає вміння, адже протез це не заміна ноги, а механічний засіб", - розповіла лікар-фізіотерапевт Дар’я.

Під час реабілітації з кожним пацієнтом працює ціла команда кваліфікованих спеціалістів: ерготерапевт, фізіотерапевт, психолог. Курс триває від 14 до 21 дня.