Мірошниченко назвав єдине слово, яке каже його названий син: "Це вже нормальна дитина"

"Він нікого до себе не підпускав"

Мірошниченко розповів, що нині хлопчик став надзвичайно тактильним, хоча раніше нікого до себе не підпускав. Він іде обніматися не тільки до батьків та брата з сестрою (для ведучого Марсель став третьою дитиною), а й з бабусями та дідусями.

"Досягнення відбуваються практично щодня. Коли ми його забрали, він взагалі не усміхався, дивився вниз, нічого не жував, нічого не говорив… Сьогодні це вже нормальна маленька дитина, яка вміє жувати, яка сміється і яка бешкетує",- розповів артист.

Ведучий та його дружина забрали сина з дитбудинку влітку цього року (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

У 2024 році хлопчик перенесе ще декілька операцій. Його батьки вірять у те, що усе буде добре. Дитина вже вимовила перше слово і постійно вчиться чомусь новому.

"Він говорить поки що єдине слово “мама”. З останнього - Марсель нарешті повторює звуки тваринок. Це звично для дітей, які все життя прожили в родині, а у нас це досягнення. І коли він третій день ходить по квартирі та каже "няв" - в усіх це викликає дикий захват, і у нього в тому числі", - розповів ведучий.

Родина Мірошниченка (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Як Марсель проходив адаптацію

За словами Мірошниченка, йому та його дружині було важко у перші півтора місяця. Але нині період адаптації вже минув. Ведучий наголосив на тому, що у дітей, які жили без батьків, "пригнічені абсолютно усі емоції".

Період адаптації був непростим, він "супроводжувався багатогодинними істериками, які просто неможливо зупинити".

"Будь-які спроби взяти дитину на руки, заспокоїти, робили лише гірше. Але ми стійко вистояли і пережили цей період. Коли Марсель “висловив” усе, що у нього накопичилось за його перші два роки життя, він став звичайною маленькою дитиною зі своїм характером", - розповів Мірошниченко.

Ведучий та його названий син Марсель (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)