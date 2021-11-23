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В Минздраве смягчили требование для введения в Украине бустерной дозы

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Вторник 23 ноября 2021 19:24
В Минздраве смягчили требование для введения в Украине бустерной дозы Коллаж РБК-Украина: когда в Украине запустят бустерную вакцинацию от коронавируса
Автор: Владимир Костырин

В Украине начнут прививать третьей (бустерной) дозой вакцины от COVID-19 только после того, как будет вакцинировано минимум 50% населения, заявил первый заместитель главы Минздрава Александр Комарида.

Об этом 23 ноября передает "Суспільне".

Сегодня на открытии центра вакцинации в мечети Ар-Рахма в Киеве он отметил, что бустерная доза в Украине будет введена в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Замминистра проинформировал, что в настоящее время только пять стран разрешили использование бустерной дозы.

"Позиция ВОЗ пока что не использовать бустерную дозу. Мы на постоянном контакте с ВОЗ, и когда будет такая необходимость, мы будем следовать их рекомендациям и вводить бустерную дозу", - заявил Комарида

Он уточнил, что третьей вакциной станут прививать уже после иммунизации половины взрослых украинцев: "не раньше, чем будут провакцинированы 50% населения".

Тут стоит напомнить, что несколько дней назад в Минздраве называли условием для введения бустерной дозы вакцинацию не 50%, а 60% граждан. В частности, об этом сказал глава ведомства Виктор Ляшко в эфире "Завтрака с 1+1".

"Третья, бустерная доза, в Украине будет. Но приоритетом для власти и для всех сейчас должна быть вакцинация по крайней мере первыми дозами. Чем больше украинцев будут вакцинированы двумя дозами, тем будет лучше эпидситуация в стране. Мы перейдем на бустер, когда вакцинируем не менее 60% украинцев по крайней мере одной дозой", - рассказал министр.

Добавим, что недавно Ольга Голубовская объяснила, кому из украинцев нужна третья доза вакцины от COVID-19.

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