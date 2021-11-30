В Минздраве рассказали, как уберечься от Омикрона, который стремительно распространяется по миру

Омикрон еще не изучен, однако вызывает беспокойство

В Министерстве уточнили, что пока известно не так много фактов о новой мутации. Вопросы вызывают, в первую очередь, скорость распространения штамма и тяжесть заболевания, вызванных новым вариантом COVID-19.

"Количество случаев этого варианта увеличивается почти во всех провинциях Южно-Африканской Республики. Это свидетельствует о том, что вариант может иметь повышенную скорость передачи", - говорят в Минздраве.

По данным Минздрава, новый штамм может иметь около 30 мутаций, из которых часть вызывает серьезное беспокойство из-за возможного риска повторного инфицирования, повышенной трансмиссивности (заразности) и возможного снижения вакцинной защиты.

Эффективны ли существующие вакцины против нового штамма

Пока нет никаких данных, которые бы утверждали, что вакцина против COVID-19 не эффективна против штамма "Омикрон". Для того, чтобы определять эффективность вакцины против нового штамма необходимы дальнейшие исследования.

Так, в компании BioNTech и Pfizer заявили, что уже начали разработку новой вакцины от COVID-19, направленной на борьбу со штаммом коронавируса "Омикрон".

А генеральный директор компании Moderna Пол Бертон заявил, что предприятие может выпустить измененную вакцину от штамма коронавируса "Омикрон" в начале следующего года.

Каковы симптомы Омикрона и как уберечься

Врач из ЮАР, откуда и начал распространяться штамм, заявила, что пациенты, у которых обнаружили штамм "Омикрон", жаловались на ощущение сильной усталости.

В то же время не было зафиксировано случаев потери обоняния и вкуса.

В Минздраве отмечают, что рекомендации по защите от нового штамма остаются теми же, что и для всех остальных мутаций COVID, это:

вакцинация,

мытье рук с мылом, использование антисептиков,

ношение маски, прикрывающей нос и рот,

социальная дистанция в 1,5 метра,

чихание (кашлянье) в сгиб локтя или салфетку.

Также в министерстве посоветовали придерживаться самоизоляции, если есть возможность, проветривать помещение, дезинфицировать поверхности, а также избегать касания лица руками.