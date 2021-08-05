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В Минздраве рассказали, как распознать штамм "Дельта": основные симптомы

Новина українською →
Четверг 05 августа 2021 15:31
В Минздраве рассказали, как распознать штамм "Дельта": основные симптомы Фото: Как распознать штамм "Дельта" (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине уже циркулирует новый штамм коронавируса "Дельта". Для него не особо характерны такие признаки, как потеря нюха и вкуса.

В Минздраве рассказали, какие основные симптомы характеризуют новый особо-опасный штамм.

Отметим, что этот штамм распространяется очень быстро. Это отличает его от предыдущих.

"Штамм "Дельта" более опасен и заразен, чем обычный COVID", - уверяют медики.

Основные симптомы штамма "Дельта":

  • Температура.
  • Боль в горле.
  • Головная боль.
  • Насморк.

Есть еще одни серьезные симптомы, указывающие на заражение

  • Нарушение слуха.
  • Проблемы с желудочно-кишечном трактом.
  • Появление сгустков крови, которые приводят к гибели тканей.

В Минздраве напоминают украинцам, что концентрация вируса в крови у человека, зараженным штаммом "Дельта" в 100 раз больше обычный COVID. Это означает, что у больного гораздо больше вероятность заражать других.

Не забывайте про средства защиты - маски, а также социальную дистанцию.

Как мы писали ранее, главный санврач сделал важное заявление о локдауне в Украине и работе школ.

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Коронавирус "Дельта"
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