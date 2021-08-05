У МОЗ розповіли, як розпізнати штам "Дельта": основні симптоми
Фото: Як розпізнати штам "Дельта" (Getty Images)
В Україні вже циркулює новий штам коронавірусу "Дельта". Для нього не особливо характерні такі ознаки, як втрата нюху і смаку.
У МОЗ розповіли, які основні симптоми характеризують новий особливо-небезпечний штам.
Відзначимо, що цей штам поширюється дуже швидко. Це відрізняє його від попередніх.
"Штам "Дельта" більш небезпечний і заразний, ніж звичайний COVID", - запевняють медики.
Основні симптоми штаму " Дельта":
- Температура.
- Біль у горлі.
- Головний біль.
- Нежить.
Є ще одні серйозні симптоми, що вказують на зараження
- Порушення слуху.
- Проблеми з шлунково-кишковим трактом.
- Поява згустків крові, які призводять до загибелі тканин.
У МОЗ нагадують українцям, що концентрація вірусу в крові у людини, зараженою штамом "Дельта" в 100 разів більша за звичайний COVID. Це означає, що у хворого набагато більша ймовірність заражати інших.
Не забувайте про засоби захисту - маски, а також соціальну дистанцію.
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