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У МОЗ розповіли, як розпізнати штам "Дельта": основні симптоми

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Четвер 05 серпня 2021 15:31
У МОЗ розповіли, як розпізнати штам "Дельта": основні симптоми Фото: Як розпізнати штам "Дельта" (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Україні вже циркулює новий штам коронавірусу "Дельта". Для нього не особливо характерні такі ознаки, як втрата нюху і смаку.

У МОЗ розповіли, які основні симптоми характеризують новий особливо-небезпечний штам.

Відзначимо, що цей штам поширюється дуже швидко. Це відрізняє його від попередніх.

"Штам "Дельта" більш небезпечний і заразний, ніж звичайний COVID", - запевняють медики.

Основні симптоми штаму " Дельта":

  • Температура.
  • Біль у горлі.
  • Головний біль.
  • Нежить.

Є ще одні серйозні симптоми, що вказують на зараження

  • Порушення слуху.
  • Проблеми з шлунково-кишковим трактом.
  • Поява згустків крові, які призводять до загибелі тканин.

У МОЗ нагадують українцям, що концентрація вірусу в крові у людини, зараженою штамом "Дельта" в 100 разів більша за звичайний COVID. Це означає, що у хворого набагато більша ймовірність заражати інших.

Не забувайте про засоби захисту - маски, а також соціальну дистанцію.

Як ми писали раніше, головний санлікар зробив важливу заяву про локдаун в Україні та роботу шкіл.

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Коронавірус "Дельта"
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