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В Минздраве рассказали, почему секс полезен для здоровья

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Суббота 04 сентября 2021 19:05
В Минздраве рассказали, почему секс полезен для здоровья Какая польза секса (фото: pixabay.com)
Автор: Тетяна Самарук

В Минздраве Украины рассказали, что занятие сексом — полезно для здоровья человека. Также это улучшает иммунную систему, повышает кровоснабжение и обеспечивает положительными эмоциями.

Об этом сообщили в прессслужбе Министерства здравоохранения.

Так, сегодня, 4 сентября, отмечается Всемирный день сексуального здоровья.

Какова польза секса

Медики говорят, что люди, которые имеют регулярную половую жизнь, имеют более высокий уровень сопротивляемости организма неинфекционным заболеваниям. В частности, благодаря изменению биохимических процессов во время возбуждения и полового акта укрепляется иммунная система.

Кроме того, регулярный секс повышает сексуальную энергию и способствует увеличению полового влечения. У женщин во время секса улучшается вагинальное кровоснабжение, эластичность влагалища. Также способствует улучшению самочувствия, прилива энергии и положительным эмоциям.

Кроме того, секс способствует снижению артериального давления и возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому мужчины, которые имели половые отношения по крайней мере два раза в неделю, имеют вдвое меньшую вероятность наступления смерти от сердечных заболеваний, чем мужчины, половые отношения которых имели нерегулярный характер.

К тому же секс может быть альтернативной формой физических упражнений. Однако подчеркиваем, что он не заменяет необходимость в достаточной продолжительности физической активности. Во время секса человек тратит около пяти калорий в минуту.

"Важно помнить главное правило безопасного секса — он должно быть добровольным и осознанным согласием партнеров и быть защищенным", — добавили в Минздраве.

Ранее мы сообщали, что медики назвали почему нельзя наклонять голову, когда кровоточит из носа.

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