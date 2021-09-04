У МОЗ розповіли, чому секс корисний для здоров'я

У МОЗ України розповіли, що заняття сексом — корисно для здоров'я людини. Також це покращує імунну систему, підвищує кровопостачання і забезпечує позитивними емоціями.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

Так, сьогодні, 4 вересня, відзначається Всесвітній день сексуального здоров'я.

Яка користь сексу

Медики кажуть, що люди, які мають регулярне статеве життя, мають вищий рівень опірності організму неінфекційним захворюванням. Зокрема, завдяки зміні біохімічних процесів під час збудження та статевого акту зміцнюється імунна система.

Окрім того, регулярний секс підвищує сексуальну енергію та сприяє збільшенню статевого потягу. У жінок під час сексу покращується вагінальне кровопостачання, еластичність піхви. Також сприяє покращенню самопочуття, припливу енергії та позитивним емоціям.

Крім того, секс сприяє зниженню артеріального тиску та виникненню серцево-судинних захворювань. Тому чоловіки, які мали статеві стосунки принаймні двічі на тиждень, мають удвічі меншу ймовірність настання смерті від серцевих захворювань, ніж чоловіки, статеві стосунки яких мали нерегулярний характер.

До того ж секс може бути альтернативною формою фізичним вправам. Однак наголошуємо, що він не замінює необхідність у достатній тривалості фізичної активності. Під час сексу людина витрачає близько п’яти калорій на хвилину.

"Важливо пам'ятати головне правило безпечного сексу — він має відбуватися за добровільною й усвідомленою згодою партнерів та бути захищеним", — додали в МОЗ.