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В Минздраве рассказали, как отличить COVID-19 от туберкулеза: названы ключевые симптомы

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Среда 12 января 2022 16:29
В Минздраве рассказали, как отличить COVID-19 от туберкулеза: названы ключевые симптомы Как отличить коронавирус от туберкулеза (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Медики объяснили, как не спутать коронавирус и туберкулез. Все потому, что они имеют похожие симптомы и стоит знать, как их отличить и когда обращаться за медицинской помощью.

Об этом сообщили в Минздраве.

Симптомы туберкулеза:

  • Туберкулез не проявляется быстро: начало заболевания может растянуться на несколько недель, а иногда месяцев;
  • У больного может наблюдаться снижение работоспособности и общая утомляемость;
  • Наблюдается незначительное повышение температуры тела до 37-37,2 °C;
  • Характерна повышенная потливость ночью и снижение массы тела;
  • Если же у человека туберкулез, то кашель может длиться более 2 недель;
  • Одышка может появляться во время физической нагрузки. Также одышка может наблюдаться при тяжелых распространенных формах туберкулеза со значительным поражением легочной ткани.

Симптомы коронавирусной болезни:

  • Болезни присуще острое течение в течение недели и общая продолжительность около двух недель;
  • Все зависит от тяжести заболевания. Болезнь может сопровождаться выраженной лихорадкой. При легкой форме – до 38 °C, при тяжелой – свыше 38 °C;
  • Для COVID-19 характерна повышенная потливость ночью и снижение массы тела;
  • Головная боль, насморк, заложенность носа, боль в горле и мышцах – все это возможные симптомы коронавирусной болезни. Также может быть постоянный сухой кашель;
  • Искажение вкуса или запаха или полная потеря их восприятия;
  • Одышка не характерна только при легкой форме течения, но может появляться при средней и тяжелой форме;
  • Для тяжелых форм коронавирусной болезни может быть характерно изменение психического состояния человека.

В любом случае всегда стоит консультироваться с врачом и не устанавливать себе диагнозы самостоятельно.

Ранее мы сообщали, что в ВОЗ отметили рост смертности от туберкулеза через пандемию коронавируса.

Также мы писали, что будет с COVID-сертификатом после введения бустерной дозы.

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