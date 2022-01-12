В Минздраве рассказали, как отличить COVID-19 от туберкулеза: названы ключевые симптомы

Как отличить коронавирус от туберкулеза (коллаж РБК-Украина)

Медики объяснили, как не спутать коронавирус и туберкулез. Все потому, что они имеют похожие симптомы и стоит знать, как их отличить и когда обращаться за медицинской помощью.

Об этом сообщили в Минздраве.