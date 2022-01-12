У МОЗ розповіли, як відрізнити COVID-19 від туберкульозу: названо ключові симптоми
Як відрізнити коронавірус від туберкульозу (колаж РБК-Україна)
Медики пояснили, як не сплутати коронавірус та туберкульоз. Все тому, що вони мають схожі симптоми і варто знати, як їх відрізнити та коли звертатись за медичною допомогою.
Про це повідомили у МОЗ.
Симптоми туберкульозу:
- Туберкульоз не проявляється швидко: початок захворювання може розтягнутися на кілька тижнів, а інколи – місяців;
- У хворого може спостерігатись зниження працездатності та загальна втомлюваність;
- Спостерігається незначне підвищення температури тіла до 37–37,2 °C;
- Характерна підвищена пітливість уночі та зниження маси тіла;
- Якщо ж у людини туберкульоз, то кашель може тривати понад 2 тижні;
- Задишка може з’являтись під час фізичного навантаження. Також задишка може спостерігатись при важких поширених формах туберкульозу зі значним враженням легеневої тканини.
Симптоми коронавірусної хвороби:
- Хворобі притаманний гострий перебіг протягом тижня та загальна тривалість близько двох тижнів;
- Все залежить від тяжкості захворювання. Хвороба може супроводжуватись вираженою лихоманкою. При легкій формі – до 38 °C, при важкій – понад 38 °C;
- Для COVID-19 характерна підвищена пітливість уночі та зниження маси тіла;
- Головний біль, нежить, закладеність носа, біль у горлі та м’язах – все це можливі симптоми коронавірусної хвороби. Також може бути постійний сухий кашель;
- Спотворення смаку чи запаху або повна втрата їх сприйняття;
- Задишка не характерна лише при легкій формі перебігу, але може з’являтись при середній та важкій формі;
- Для важких форм коронавірусної хвороби може бути характерна зміна психічного стану людини.
У будь-якому разі завжди варто консультуватись із лікарем та не встановлювати собі діагнози самостійно.
Раніше ми повідомляли, що у ВООЗ відзначили зростання смертності від туберкульозу через пандемію коронавірусу.
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