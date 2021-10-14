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В ВОЗ отметили рост смертности от туберкулеза из-за пандемии коронавируса

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Женева, Четверг 14 октября 2021 17:17
В ВОЗ отметили рост смертности от туберкулеза из-за пандемии коронавируса Фото: в мире выросла смертность от туберкулеза - в ВОЗ назвали причину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В мире впервые более чем за десять лет выросла смертность от туберкулеза. В ВОЗ отметили, что такое положение с инфекцией связано с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Всемирной организации здравоохранения.

"Пандемия COVID-19 обратила вспять многолетний глобальный прогресс в борьбе с туберкулезом, и впервые за более чем десятилетие смертность от туберкулеза возросла", - говорится в релизе со ссылкой на доклад ВОЗ о туберкулезе за 2021 год.

Отмечается, что в 2020 году от туберкулеза умерло больше людей, по сравнению с 2019-м, а общие расходы на основные противотуберкулезные мероприятия снизились. Как отмечается в докладе, в прошлом году от инфекции умерли около 1,5 миллиона человек.

"Увеличение числа смертей от туберкулеза произошло в основном в 30 странах с самым высоким бременем заболевания", - отметили в ВОЗ.

В организации спрогнозировали, что число людей, заболевших туберкулезом и умирающих от этого заболевания, может быть намного выше в 2021 и 2022 годах. По оценкам ВОЗ, около 4,1 миллиона человек в настоящее время страдают этой инфекцией. "Эта цифра выросла с 2,9 миллиона в 2019 году", - говорится в релизе.

В ВОЗ также сообщили о сокращении мировых расходов на услуги по диагностике, лечению и профилактике туберкулеза с 5,8 до 5,3 миллиарда долларов.

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