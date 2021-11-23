В Минздраве рассказали, как нельзя лечить COVID, чтобы не сделать себе хуже

Всю информацию о симптомах COVID-19 нужно сообщать врачу во время записи на прием или в процессе визита в амбулаторию.

Лечение коронавируса будет успешным и обойдется без неприятных последствий только в том случае, если у пациента есть налаженная коммуникация со своим врачом.

В Минздраве рассказали, как не стоит лечить коронавирус, чтобы не навлечь на себя серьезные осложнения со здоровьем. Об этом говорится в публикации на Telegram-канале ведомства.

Медики отмечают, что пациентам нужно обязательно рассказать своему врачу о всех симптомах заболевания и заранее предупредить при записи на прием, что есть подозрение на коронавирус.

Также важно сразу договорится о плане действий на тот случай, если вам станет хуже. К примеру, упадет сатурация или не будет снижаться температура тела.

Врач расскажет, когда необходимо обратиться к нему, а в какой ситуации лучше сразу вызывать бригаду скорой помощи.

Не стоит заниматься самолечением. Это не способствует быстрому выздоровление и требует от врача больше времени на ведение пациентов, которые не выполняют его рекомендации.

Ни в коем случае не начинайте прием антибиотиков и других препаратов без назначения врача.

Во-первых, они неэффективны против вирусных заболеваний.

Во-вторых, бесконтрольный прием антибиотиков может привести к появлению бактерий, стойких к любым лекарствам.

Не стоит самостоятельно отправляться на КТ легких. Этот метод обследования может назначить только врач.

Во время КТ организм получает определенную дозу облучения, и этот фактор врач всегда учитывает.