ru ua
Вт, 23 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Медик объяснил, можно ли вакцинироваться от COVID при расстройствах нервной системы

Новина українською →
Вторник 23 ноября 2021 12:19
Медик объяснил, можно ли вакцинироваться от COVID при расстройствах нервной системы Фото: Вакцинация от коронавируса необходима (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинация от коронавируса не является противопоказанием для людей с расстройствами нервной системы.

Об этом на Facebook сообщил доктор-невролог Евгений Скрыпник.

Можно ли вакцинироваться при расстройствах нервной системы

"Никаких противопоказаний для вакцинации, если человек страдает нарушением психики (невротические нарушения, панические атаки, тревожные расстройства, нарушения сна, депрессии, психотические расстройства, эпилепсия, деменция, аутизм и др.) нет", - уверил медик.

Прием антидепрессантов, нейролептиков, противоэпилептических препаратов, транквилизаторов не является также противопоказанием к прививкам от коронавируса.

Евгений обращает внимание на то, что после перенесенного COVID довольно часто возникают тревожные и депрессивные расстройства.

"Часто у людей, ранее страдавших тревожными и депрессивными расстройствами после болезни COVID-19 наблюдается рецидив этих состояний!" - отметил Скрыпник.

Вакцинация помогает

Медик еще раз напомнил, что вакцинация от COVID-19 предохранит вас от заражения коронавирусом, от тяжелого течения, а вашу нервную систему от психоэмоциональных перегрузок.

Напомним, что Комаровский сообщил, можно ли прививаться от COVID при аллергии, диабете или высоком давлении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация
LITE
Праздник 23 ноября: что строго запрещено делать в день Георгия Победоносца
Праздник 23 ноября: что строго запрещено делать в день Георгия Победоносца