Медик объяснил, можно ли вакцинироваться от COVID при расстройствах нервной системы

Вакцинация от коронавируса не является противопоказанием для людей с расстройствами нервной системы.

Об этом на Facebook сообщил доктор-невролог Евгений Скрыпник.

Можно ли вакцинироваться при расстройствах нервной системы

"Никаких противопоказаний для вакцинации, если человек страдает нарушением психики (невротические нарушения, панические атаки, тревожные расстройства, нарушения сна, депрессии, психотические расстройства, эпилепсия, деменция, аутизм и др.) нет", - уверил медик.

Прием антидепрессантов, нейролептиков, противоэпилептических препаратов, транквилизаторов не является также противопоказанием к прививкам от коронавируса.

Евгений обращает внимание на то, что после перенесенного COVID довольно часто возникают тревожные и депрессивные расстройства.

"Часто у людей, ранее страдавших тревожными и депрессивными расстройствами после болезни COVID-19 наблюдается рецидив этих состояний!" - отметил Скрыпник.

Вакцинация помогает

Медик еще раз напомнил, что вакцинация от COVID-19 предохранит вас от заражения коронавирусом, от тяжелого течения, а вашу нервную систему от психоэмоциональных перегрузок.