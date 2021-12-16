ru ua
Чт, 16 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Минздраве рассказали, изменится ли после третьей дозы срок действия COVID-сертификата

Новина українською →
Четверг 16 декабря 2021 08:01
В Минздраве рассказали, изменится ли после третьей дозы срок действия COVID-сертификата Коллаж РБК-Украина: в Минздраве Украины высказались о третьей дозе вакцины и сертификатах
Автор: Владимир Костырин

В Украине теперь разрешено вакцинироваться от коронавируса третьей дозой при условии, что для этого имеются медицинские показания. При этом министерстве здравоохранения уточнили, как это будет влиять на имеющийся COVID-сертификат и изменится ли его срок действия.

Об этом заместитель главы Минздрава Мария Карчевич рассказала на брифинге.

Чиновник отметила, что после получения третьей дозы препарата у граждан срок действия их сертификатов о вакцинации не будет подкорректирован - так и будет составлять год с момента получения второй дозы прививки.

"Хочу объяснить, что дополнительный COVID-сертификат у них генерироваться не будет. Действующим останется "зеленый" сертификат. Причем его срок также будет одинаковым - то есть 365 дней, считая со дня получения второй дозы", - рассказала Карчевич.

Она добавила, что внесение данных о прививках пациента в Единую электронную систему здравоохранения при этом остается.

Такой третий укол сейчас доступен только тем гражданам, у которых иммунная система "могла не сформировать надлежащую защиту".

В Минздраве объяснили, что это люди, имеющие показания в связи с тяжелыми заболеваниями - им рекомендует вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19.

Такая третья доза станет вводиться через 28-90 дней после второго укола вне зависимости, каким препаратом прививали пациента.

Также в ведомстве рассказали, что третью дозу можно получить той вакциной, какие использовали при предыдущих уколах.

Напомним, ранее Ольга Голубовская объяснила, кому из украинцев нужна третья доза вакцины от COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины сертификат вакцинации вакцинация от коронавируса Вакцина от коронавируса
LITE
Могут испортить весь образ: стилист назвала 5 самых спорных трендов этой зимы
Могут испортить весь образ: стилист назвала 5 самых спорных трендов этой зимы