У МОЗ розповіли, коли готуватися до нової хвилі коронавірусу

В Україні закінчується чергова хвиля COVID-19, яка була викликана штамом "Дельта". Тепер очікується нова хвиля захворюваності, яку принесе штам "Омікрон".

За його словами, нова хвиля коронавірусу почнеться з другої половини січня і в лютому. При цьому пік захворюваності очікується в середині наступного місяця.

"Ми йдемо з невеликим відставанням від країн Європи. В Україні сплеск реєструється через один-два місяці, після того як був досягнутий максимум в Євросоюзі", - зазначив Кузін.

Головний санітарний лікар також розповів, що зараз 99% виявлених випадків в Україні - це штам "Дельта", який витіснив початковий варіант COVID-19. Тепер у всьому світі "Омікрон" витісняє "Дельту" з ще більшою швидкістю. Це відбудеться і в нашій країні.