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У МОЗ розповіли, коли готуватися до нової хвилі коронавірусу

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Неділя 02 січня 2022 16:21
У МОЗ розповіли, коли готуватися до нової хвилі коронавірусу Колаж РБК-Україна: у МОЗ розповіли, коли буде нова хвиля COVID-19
Автор: Роман Мирончук

В Україні закінчується чергова хвиля COVID-19, яка була викликана штамом "Дельта". Тепер очікується нова хвиля захворюваності, яку принесе штам "Омікрон".

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі "Українського радіо".

За його словами, нова хвиля коронавірусу почнеться з другої половини січня і в лютому. При цьому пік захворюваності очікується в середині наступного місяця.

"Ми йдемо з невеликим відставанням від країн Європи. В Україні сплеск реєструється через один-два місяці, після того як був досягнутий максимум в Євросоюзі", - зазначив Кузін.

Головний санітарний лікар також розповів, що зараз 99% виявлених випадків в Україні - це штам "Дельта", який витіснив початковий варіант COVID-19. Тепер у всьому світі "Омікрон" витісняє "Дельту" з ще більшою швидкістю. Це відбудеться і в нашій країні.

Нагадаємо, в МОЗ розповіли, що зареєстровано один випадок інфікування штамом "Омікрон". Вірус виявили у чоловіка, який прилетів з ОАЕ.

Ми також писали про те, що вчені назвали симптом "Омікрона", який можна помітити під час святкової вечері. Крім того, експерти розповіли, як можна себе захистити від зараження.

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Коронавірус Омикрон
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