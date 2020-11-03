В Минздраве объяснили, когда можно прекращать лечение от COVID-19

Замминистра рассказала, когда можно прекращать лечить коронавирус
В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, когда можно прекращать лечение от коронавируса. Терапию можно закончить при определенных условиях. Об этом на брифинге 3 ноября рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк.
Лечение прекращается когда:
Также Садовяк назвала главные критерии госпитализации для человека с коронавирусом. Если у вас есть хоть один из этих признаков - вас должны положить в больницу.
По словам заместителя министра здравоохранения, также человеку показана госпитализация, если у него " заболевание средней тяжести, которое имеет тяжелую сопутствующую патологию в стадии декомпенсации".
Ирина Садовяк отметила, что соответствующие изменения были внесены приказом Минздрава №2438 от 27.10.2020 года.
Как мы ранее писали, в Минздраве рассказали, как получить компенсацию за лекарства от коронавируса.