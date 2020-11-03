В Минздраве объяснили, когда можно прекращать лечение от COVID-19

В Минздраве рассказали, когда прекращать лечить коронавирус (фото: РБК-Украина)

Замминистра рассказала, когда можно прекращать лечить коронавирус

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, когда можно прекращать лечение от коронавируса. Терапию можно закончить при определенных условиях. Об этом на брифинге 3 ноября рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк.

Лечение прекращается когда:

У вас нет клинических симптомов ОРВИ на протяжении трех дней, начиная с 10 дня появления первых симптомов болезни без лабораторного обследования.

Отсутствие симптомов ОРВИ в течение трех дней, считая с 10 дня от даты забора материала при положительном результате на COVID-19 методом ПЦР без лабораторного обследования;

отсутствие клинических проявлений ОРВИ при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

Также Садовяк назвала главные критерии госпитализации для человека с коронавирусом. Если у вас есть хоть один из этих признаков - вас должны положить в больницу.

Частота дыхания менее 10 в минуту или больше 30.

Сатурация меньше или равна 92%,

Нарушение сознания.

По словам заместителя министра здравоохранения, также человеку показана госпитализация, если у него " заболевание средней тяжести, которое имеет тяжелую сопутствующую патологию в стадии декомпенсации".

Ирина Садовяк отметила, что соответствующие изменения были внесены приказом Минздрава №2438 от 27.10.2020 года.

Как мы ранее писали, в Минздраве рассказали, как получить компенсацию за лекарства от коронавируса.