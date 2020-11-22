В Минздраве назвали условие, при котором в Украине не будут вводить локдаун

22 ноября, в воскресенье на официальном канале Министерства здравоохранения в Telegram появилась информация о том, как в Украине можно избежать локдауна. Сообщается, если как минимум 95% людей будут ходить в масках, локдауна можно будет избежать.

В своем заявлении чиновники основывались на информации, озвученной директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге на недавней пресс-конференции. Он отметил, что жесткий карантин – крайняя мера, в ней не будет необходимости, если 95% людей будут носить маски.

Клюге заявил, что закрытие школ не является эффективной мерой в борьбе с коронавирусом, так как дети и подростки не способствуют распространению COVID-19. По мнению главы европейского подразделения ВОЗ, начальные школы в Европе должны продолжать работу в обычном режиме.

Минздрав, основываясь на данных главы ВОЗ сделало главным условием для населения для введения карантина ношение масок.

"Если 95% людей будут придерживаться масочного режима, можно будет избежать локдауна. Соблюдение масочного режима - одно из главных правил противоэпидемической безопасности. Носите маски и защитит от болезни себя и своих близких", - говорится в публикации.

Карантин в Украине не будут вводить при одном условии (изображение: t.me/COVID19_Ukraine)

Напомним, что многие врачи считают неизбежной необходимость введения тотального карантина в Украине. Доктор наук также высказалась, какие меры необходимо ввести первыми, чтобы локдаун оказался эффективным.

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