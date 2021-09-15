Минздрав советует избавляться от дискомфорта при ношении маски вазелином

Для того, чтобы избежать натирания и раздражений от маски (респиратор давит еще больше), надо принять дополнительные меры.

Так, исследователи из Imperial College London сравнили эффективность лубрикантов для снижения негативных эффектов от длительного ношения маски. Результаты исследования показали, что:

тальковая присыпка снижает трение на 49% при нанесении и на 59% - через 4 часа;

смесь кокосового масла, какао-масла и пчелиного воска снижает трение на 31% при нанесении и на 53% через 4 часа;

эффективным оказалось использование индифферентных кремов со смесью вазелина и ланолина.

А вот обычные увлажняющие кремы показали низкую эффективность в таком случае. Они слишком быстро абсорбируются кожей и их эффект исчезает, если часто не наносить повторно.

Как избежать "маскне" при ношении маски?

Эксперты советуют соблюдать правила личной гигиены и следить за чистотой кожи лица. Если нет возможности использовать одноразовую маску, надо следить за чистотой многоразовой.

Умываться надо деликатными средствами, которые не будут подсушивать кожу. Крем (или другие средства) надо наносить за 15 минут до надевания маски, чтобы средство впиталось кожей, а не осталось на маске.

Раз в неделю можно воспользоваться успокаивающей косметической маской, которая освежит и восстановит кожу лица.

Во время ношения маски не надо касаться ее грязными руками.

В случае возникновения угрей, выдавливать их самостоятельно нельзя.