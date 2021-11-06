Минздрав разъяснил украинцам, законна ли на самом деле проверка COVID-сертификатов

В ведомстве обратили внимание, что согласно статье 39-1 закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении" пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях полученные при его медицинском обследовании.

"То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих сведений нет", - говорится в публикации.

Таким образом, правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон, отметили в Минздраве.

Также в министерстве рассказали, что норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в любой зоне карантина. То есть в таких заведениях проверять у посетителей COVID-документы никто не может.

В то же время сейчас действующие карантинные нормы предусматривают, что на "красном" уровне эпиднебезопасности работать могут только те общественные учреждения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на коронавирус.

Соответственно в указанных заведениях "уже говорится о возможности проверки документа о прививках или отрицательном тесте на COVID-19".

Чтобы ограничения "желтого" или "красного" уровней не касались общественных учреждений или массовых мероприятий, сотрудники или организаторы должны проверить такие документы у посетителей, а в случае отказа их предъявить "имеют полное право отказать в своих услугах, так как учреждения должны соблюдать правила работы во время карантина, утвержденные постановлением Кабмина №1236".