Минздрав будет призывать к локдауну: Степанов назвал условия

В Украине началась третья волна пандемии коронавируса и в "красной зоне" оказалось уже четыре области. Еще девять областей находятся в "оранжевой зоне". Глава Минздрава Максим Степанов назвал условия, при которых власти могут ввести новый локдаун в стране.

Как отметил Степанов, самый тяжелый период по заболеваемости придется на март и апрель. Если в ближайшее время в красную зону перейдет 13 и более областей, то Минздрав будет призывать к введению локдауна по всей стране.

"Мы фиксируем рост госпитализаций и заболеваемости в определенных областях, где мы и вводим "красную" зону. Сейчас мы делаем все, чтобы не допустить коллапса медицинской системы. Мы смотрим на показатели: уровень госпитализации выше 60%, уровень заполняемости коек с доступом к кислороду выше 65%, динамика госпитализаций выше 50% за семь дней — критерий превышен", - объяснил Максим Степанов и рассказал, при каких условиях придется вводить локдаун по всей стране.

"В случае превышения хотя бы двух критериев на протяжении трех дней подряд, область автоматом переводится в "красную зону" в течение 48 часов и находится там до стабилизации ситуации. Если мы говорим о всей стране — если более 13 областей перейдут в "красную" зону и все критерии будут расти по всей стране – придется вводить новый жесткий локдаун. По нашим прогнозам, нас ждет достаточно тяжелый период по заболеваемости в марте и апреле. Но мы все же надеемся, что при соблюдении защитных мер по всей стране, такого не случится", - отметил глава Минздрава.