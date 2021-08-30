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В Минюст на работу взяли пожизненно осужденную: это не просто заработок

Автор: Людмила Жукова

Министерство юстиции взяло на работу женщину, которая осуждена пожизненно.

Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська на своей Facebook-странице.

Министр отметил, что женщина с пожизненным заключением работает нормально и ею довольны.

"Ну как и обещал рассказываю: пожизненную заключенную я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны", — сказал министр.

Малюська считает, что такие люди не должны сидеть на шее у государства, а должны работать на его благо.

"На шее у государства сидеть крайне нежелательно. А в ситуации с пожизненным это не просто заработок, но и ресоциализация — главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности", — резюмировал глава Минюста.

Интересно, что тайной так и осталось, на какую должность взяли эту женщину.

Напомним, что ранее в киевском СИЗО на Лукьяновке сделали ремонт в бесплатных камерах. Теперь они очень отличаются от тех, что были ранее.

Также мы сообщали, что в киевском СИЗО обнаружили грубые нарушения.

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Министерство юстиции Украины