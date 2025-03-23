Мінус 10 кг! Ось як треба робити макіяж, аби вилиці були "гострими", а обличчя худим (відео)

Як робити мейкап, аби обличчя виглядало худим

Так, блогер показав типові помилки у макіяжі. Не слід наносити скульптор під щічками та так, аби на обличчі була вигнута донизу лінія.

Також не варто наносити рум'яна надто близько до очей та посередині. Окрім цього, врахуйте силу хайлайтера - він може створити невдалі акценти та додати вам зайвий об'єм.

Тому блогер показав, як правильно наносити рум'яна й скульптор. Починайте темну лінію від вуха, ведіть її вздовж вилиці та заводьте донизу.

У вас має бути вигнута доверху акцентна тінь. Над нею наносіть рум'яна (як показано на відео) і спробуйте повторити всі рухи блогера.

За його словами, такий макіяж подарує вау-ефект - мінус 10 кілограмів, які візуально приховає косметика. Не слід недооцінювати силу мейкапу, адже з ним ви можете створити саме ті лінії, про які давно мріяли. Навіть якщо ваші вилиці важко назвати "гострими", спробуйте підкреслити їх темним бронзером.