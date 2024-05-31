Минуле постукає у двері цих знаків Зодіаку в червні 2024

Лев

Ви можете відчувати, що минуле знову спливає на поверхню, нібито відриваючи вас від вашого руху вперед. Цілком природно переживати періоди, коли здається, що розвитку немає. Ці моменти уявного відступу можуть викликати почуття відчаю, але вкрай важливо визнати їх типовими перешкодами на будь-якому шляху зростання.

Ваш внутрішній критик може стати особливо голосним, заважаючи вашому зростанню та посилюючи вашу невпевненість у собі. Важливо протистояти цьому, виявляючи співчуття до себе та зосереджуватись на сильних сторонах і досягненнях, які визначають вас.

Терези

Ви заплутані у відлунні минулих років, провокуючи рефлексивну меланхолію. Хватка минулого може бути міцною, замикаючи вас у циклі самоаналізу, який може здатися застоєм. У найближчі тижні ви можете зіткнутись зі сценаріями, що нагадують старі розділи. Хоча цілком природно сумніватися в їх повторюваності, вірте, що ці повтори прояснять все.

У цьому місяці дуже важливо уникати конфліктів, але якщо їх уникнути неможливо - наполягайте на своєму. Крім того, ваші взаємодії мають вагу цього місяця. Практикуйте співчуття та надайте підтримку, якщо це необхідно. Всесвіт схильний сприяти тим, хто виховує у собі доброту та розуміння.

Водолій

Цього місяця ви осідлали хвилю енергії, що рухає вас вперед, але вона збуджує всередині вас прихований неспокій, нагадуючи крокування по тліючому вуглинку. Це не час для бездіяльного відпочинку, а для того, щоб зайнятися діяльністю, яка кидає виклик і розуму, і тілу, сприяючи почуттю успіху та підвищуючи вашу самооцінку.

Головне завдання, з яким ви стикаєтеся, - це звільнитися від минулих образ, особливо тих, які завдають болю вам або вашим близьким. Присвятіть час цього місяця глибокому дослідженню своїх емоцій і пошуку методів очищення від негативу. Ця трансформація стосується не тільки покращення вашого поточного стану, але й відкриття дверей у більш позитивне та повноцінне майбутнє.