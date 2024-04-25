Минуле наздожене ці знаки Зодіаку вже у травні. До чого готуватися

Стрілець

У травні минуле може повернутися у ваше життя саме тоді, коли ви на це не чекали. Однак вам не варто зациклюватися на думці про помилки, просто погляньте на своє життя крізь нову призму.

Бігти від минулого - помилка. Вам варто отримати уроки з усього цього і зрозуміти, як діяти далі. Деякі випробування не є приводом для страждань, вони для вашого зростання.

Овен

У вашому житті ніби немає місця минулому, ви часто тікаєте від спогадів. Однак у травні вам доведеться змінити свою стратегію. Люди з періоду у вашому житті, який ви намагалися викреслити з історії, опиняться у вас на порозі.

Іноді гірка правда може випливти на поверхню. І якщо ви наламали дров у минулому, виправте все вже зараз. Тоді на вас чекає приємний сюрприз.

Телець

Ви отримаєте унікальну нагоду. У травні минуле повернеться у ваше життя ураганом, проте це не призведе до проблем.

У вас з'явиться неймовірна сила, завдяки якій ви перетворите все негативне на позитивне. Найголовніше - почати брати на себе відповідальність за вчинки.