У Мінцифри розповіли українцям, чи надходитимуть повістки через "Дію"

Порядку в "Діє"

За словами Баніка, військовозобов'язані не отримуватимуть повістки через додаток. Робота над цифровізацією військового обліку в Україні велася до повномасштабного вторгнення ЗС РФ, уточнив він.

Мстислав розповів, що одним із перших кроків цифровізації військового обліку була реформа за місцем проживання.

Для зміни місця прописки чоловікові потрібно було знятися з військового обліку та стати на облік в іншому місці, тому громадяни часто уникали процедур, щоб їм не надійшов повістка.

"А якщо міняти місце реєстрації в "Дії", ми просто сповіщатимемо, що певний громадянин змінив адресу. Постанова Кабміну, яка викликала такий розголос, насправді просто врегулювала питання деяких актів, які хаотично приймали після 2014 року, і ми продовжуємо впорядковувати ці питання", - зазначив Банік.

Нагадаємо, що новий порядок взяття на військовий облік Кабмін затвердив 30 грудня 2022 року, він уже набув чинності. Тепер ставати на військовий облік треба з 16 років, а не з 17, як це було раніше.