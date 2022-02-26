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Минобороны готовится открыть горячую линию для родных российских оккупантов, чтобы они узнали всю правду

Автор: Светлана Мащенко

В Министерстве обороны готовятся к открытию горячей линии, по которой родственники российских военных могут узнать, живы ли они, попали ли в плен, либо же как забрать их тела.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сегодня ближе к вечеру в Министерстве обороны откроется горячая телефонная линия для матерей, отцов, жен, бабушек и дедушек, российских оккупантов. Она будет называться - "Вернись живым из Украины!" - заявил он.

Чиновник попросил при возможности распространить эту информацию в Российской Федерации.

"На этой горячей линии вы сможете справиться о том, живы ли еще ваши родные, взяты ли в плен, есть ли ранения или решить вопрос о том когда и как вы сможете забрать тело Вашего погибшего родственника", - сообщил он.

Геращенко отметил, что чуть позже будет официальное заявление Министерства обороны Украины по этому вопросу.

Ранее мы писали, что жителей украинских городов предупредили о метках, которые оставляют на домах мародеры.

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Министерство обороны Украины