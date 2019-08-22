Министерство магии: в сети показали уникальную операцию ВСУ на Донбассе (видео)

Известный волонтер Юрий Мысягин разместил на своей странице в YouTube ролик, на котором запечатлена самая быстрая и самая успешная боевая операция ВСУ за время войны на Донбассе. Он отметил, что уникальность ролика в том, что вся операция была снята от начала до конца, от разведки и до мощного удара по террористам.

Молниеносная операция ВСУ (скриншот из видео)

"Отложите на 8 минут свои дела, чтобы посмотреть это видео. По возможности на большом экране, оно стоит того. Наша славная пехота постаралась. Самая быстрая и самая успешная боевая операция ВСУ за время войны на востоке Украины. Это впервые, когда вся операция была снята на видео. Всего 12 минут хватило боевой-разведывательной группе К-2 и команде "Министерство магии" из 54-ой механизированной бригады, чтобы враг на себе прочувствовал всю силу и мощь украинской пехоты", - написал Мысягин.

Бойцы ВСУ провели уникальную операцию на Донбассе (видео: YouTube/Юрий Мысягин)

Он добавил, что в операции участвовало всего 35 человек и благодаря слаженным и четким действиям группам удалось практически полностью уничтожить базу террористов и всю технику.

Кроме того, у противника были существенные потери личного состава – 20 человек были убиты и 11 ранены. Операция была проведена за неделю до того, как в июле 2019 года было объявлено перемирие.

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