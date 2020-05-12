В Мининфраструктуры рассказали, когда возобновится международное авиасообщение

Международное авиасообщение в Украине может быть возобновлено с 23 мая 2020 года, но официально этого подтверждения пока нет, поскольку должно быть соответствующее решение правительства. В данное время оно только готовится.

В Министерстве инфраструктуры Украины отметили, что пока не рекомендуют покупать авиабилеты до официального разрешения на открытие авиасообщения от Кабинета министров.

Стоит отметить, что некоторые авиакомпании уже открыли бронирование авиабилетов из Украины в другие страны мира.

В Мининфраструктуры также отметили, что они прилагают все усилия, чтобы после 22 мая пассажирский транспорт смог постепенно восстановить свою работу. При этом будут соблюдаться все меры безопасности, включая масочный режим, дезинфекцию и ограниченное количество пассажиров и мест для сидения.

Напомним, что транспорт в Украине будут запускать в три этапа, которые пройдут 22, 29 мая и 9 июня. Сначала запустят городские и пригородные перевозки. Потом внутриобластные автоперевозки, и пригородные поезда, а дальше межобластные и международные автоперевозки, включая маршрутные такси.

Ранее сообщалось о том, что глава Кабмина рассказал, когда в стране заработает метро.