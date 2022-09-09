Минеральная вода станет настоящим волшебством для ваших волос: ловите лайфхак красоты

Замена обычной воды минеральной - один из лучших советов по уходу за красивыми волосами. Узнайте, как использовать этот трюк с неоспоримыми преимуществами.

Эксперты по волосам рекомендуют исключить водопроводную воду из вашего ежедневного ухода за волосами и кожей, так как она часто содержит известковый налет и раздражает кожу головы.

Использование минеральной воды (или фильтрованной воды) позволяет избежать этих вредных последствий для волосяного волокна.

Как использовать минеральную воду для волос?



Вода, которую вы покупаете в магазине, является биологически чистой и содержит определенные минералы, способные питать кожу головы, в отличие от жесткой водопроводной воды.

Сначала вымойте волосы шампунем, которым вы обычно пользуетесь, затем смойте пену минеральной водой. Для этого вам понадобится два литра воды, в зависимости от длины ваших волос.

Вы можете использовать маску для волос, если вы привыкли к ней перед ополаскиванием минеральной водой.

Как ускорить рост волос

Делайте массаж головы



Массаж головы может способствовать расслаблению и снятию стресса. Согласно исследованию, это также может помочь улучшить здоровье ваших волос.

Уменьшите использование фена

Если вы используете фен для волос, постарайтесь сушить их прохладным воздухом, а не горячим.

Не красьте волосы часто

Старайтесь не красить волосы, чаще, чем один раз в месяц.