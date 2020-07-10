Минэнерго Украины попало в сексистский скандал из-за странной вакансии

Министерство энергетики Украины оказалось в центре скандала из-за вакансии стажера в департаменте международных отношений ведомства, с указанием в требованиях, что нужен именно мальчик.

На странное объявление обратили внимание в сети и обратились с просьбой разъяснить, почему кандидаты женского пола априори не рассматриваются.

Переписку со студенческим парламентом юридического факультета КНУ им. Тараса Шевченко - который и опубликовал объявление для Минэнерго - обнародовала Анна Вишневская в своем Facebook.

"Вместо отказа в выполнении неадекватного требования заместителей министра энергетики Украины, что нарушает нормы статьи 24 и 43 Конституции Украины (там где о равных конституционных правах и недискриминации, а также о праве на труд), студпарламент охотно размещает вакансии. На мою же жалобу о недопустимости таких действий, Студпарламент ответил, что "министерство, которое предложило стажировки, вправе решать, какие лица могут проходить стажировку". А еще этот "бот" предложил пойти мне на стажировку в другой департамент (спасибо, у меня есть работа) и имел ко мне очень интересный вопрос: писала ли я когда-нибуть работодателям, которые предлагают работу только женщинам?", - говорится в публикации.

Юрист и публицист Дмитрий Гадомский также прокомментировал скандал и отметил, что более современные студенты указали парламентариям "на средневековость требований к вакансии", но в ответ получили урок канцелярского языка.

"Идиотизм отдельно взятого чиновника носит естественный характер и меня не удивляет. А вот студенческие парламентарии, на мой скромный взгляд, могли бы вытащить язык из того места, которым думал тот чиновник министерства", - пишет он в Facebook.

После волны критики студпарламент сначала отредактировал вакансию, а затем и вовсе удалил из своего Telegram-канала.

Однако скрины "не горят", и Вишневская выложила в сети переписку с разбирательствами. В посте она также обратилась к Офису омбудсмена Украины, а и.о. министра энергетика и окружающей среды Ольге Богуславец спросила: "подскажите, это такая гендерная политика министерства?"

Минэнерго Украины упрекнули в гендерной дискриминации (Фото: facebook.com/vyshnevskaa)

Ранее сообщалось, что украинский нардеп оказался в центре сексистского скандала из-за своих высказываний о бывшей подчиненной.

Напомним, что по данным ООН, предвзято относятся к женщинам почти 90% людей в мире.