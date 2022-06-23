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Мимо Земли в июле пролетит комета-рекордсмен: как ее увидеть

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Четверг 23 июня 2022 21:51
Мимо Земли в июле пролетит комета-рекордсмен: как ее увидеть Фото: комета C/2017 K2 Panstarrs приближается к Земле (Roland Fichtl / Engelhardsberg / twitter.com/TexN9ne)
Автор: Владимир Костырин

Огромная комета, названная учеными C/2017 K2 Panstarrs, пролетит мимо Земли, достигнув ближайшей к нашей планете точки во время своего космического путешествия через внутреннюю часть Солнечной системы уже через три недели.

Об этом передает Cnet.

Эта комета впервые была замечена телескопом Хаббл пять лет назад (21 мая 2017 года) на самом дальнем расстоянии, когда она приближалась к Солнцу между орбитами Сатурна и Урана.

Она была признана учеными рекордсменом, самой далекой и одновременно активной кометой, когда-то замеченной на расстоянии 2,5 миллиарда километров от Солнца.

Теперь, 14 июля, гигантская комета приблизится к Земле максимально, но все равно дистанция будет больше, чем среднее расстояние между нашей планетой и Марсом. Это, по всей видимости, затруднит наблюдение за C/2017 K2, если у вас нет небольшого телескопа.

Что известно о комете

Комета C/2017 K2 может быть одним из крупнейших известных науке космических тел, хотя "чемпионами" сейчас принято считать кометы Хейла-Боппа и Бернардинелли-Бернштейна. Дело в том, что на данный момент существует значительная неопределенность в отношении того, насколько велико ее ядро - предполагаемый диапазон от 18 до 161 километров.

Размер хвоста кометы, или комы, столь же массивен и неясен. Ранние наблюдения показывают, что след из пыли и газа позади C/2017 K2 имеет ширину от 130 тысяч до 800 тысяч километров.

Мимо Земли в июле пролетит комета-рекордсмен: как ее увидеть

Комета C/2017 K2 Panstarrs (фото: (JOSÉ J. CHAMBÓ / spektrum.de)

Как увидеть комету, пролетающую мимо Земли

Наблюдать C/2017 K2 можно в общедоступных онлайн-обсерваториях, таких, как Virtual Telescope Project (вот тут - ссылка), которые будут проводить трансляцию.

Также можно "вооружиться" телескопом и уже сейчас начать практиковаться в обнаружении объектов, используя такое приложение, как Stellarium.

Мимо Земли в июле пролетит комета-рекордсмен: как ее увидеть

Комета C/2017 K2 Panstarrs (фото: twitter.com/vivstoitsis)

Пролетев мимо нас в июле, C/2017 K2 продолжит движение к перигелию, ближайшему к Солнцу, прежде чем отправиться обратно в глубокий космос.

В следующий раз комета пролетит мимо Земли только через несколько миллионов лет, так как имеет настолько длинную орбиту.

Мимо Земли в июле пролетит комета-рекордсмен: как ее увидеть

Фото: траектория движения кометы C/2017 K2 Panstarrs

Ранее сообщалось, что украинские астрономы открыли 5 комет в другой звездной системе.

Напомним, что 6 июня было максимальное сближение с Землей опасного астероида класса Атен под названием 2021 GT2.

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