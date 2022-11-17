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Мільйони переглядів та батли в коментарях: як Favbet виводить підтримку ЗСУ в тренди соцмереж

Новость на русском →
Четвер 17 листопада 2022 11:04
Мільйони переглядів та батли в коментарях: як Favbet виводить підтримку ЗСУ в тренди соцмереж Favbet виводить підтримку ЗСУ в тренди соцмереж (фото: прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Дебютний відеоролик проекту "Прокачка авто для ЗСУ" від Favbet та Favbet Foundation зібрав мільйонні перегляди.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

"Заклики про допомогу армії стали буденністю. Великі фонди досі можуть закривати мільйонні збори за кілька днів, однак загальна картина така, що потреби війська зростають, а темпи донатів – ні. Тому у Favbet вирішили змінити підхід та перетворили черговий збір на телевізійне шоу в дусі хіта MTV середини 2000-х. З яскравим ведучим, бадьорим монтажем та здоровою порцією гумору", - зазначено в повідомленні.

За словами креативного менеджера проєкту Дмитра Топоркова, такий формат вирішує два важливих завдання. Перше - дати фідбек благодійникам, щоб вони бачили, як їх донати закривають не якісь абстрактні потреби, а ось - стоять на полігоні, пофарбовані в камуфляж та готові лякати орків. Друге - завіруситись у соцмережах, щоб залучити до зборів якомога більшу аудиторію та загалом актуалізувати тему підтримки армії в суспільстві.

"І з обома завданнями проєкт справляється на відмінно. Перший епізод шоу з прокачкою пікапа Mitsubishi L200 вже зібрав 13 тисяч переглядів на Ютубі, а анонс відео потужно увірвався в ТікТок з 2,1 мільйона переглядів та кількома сотнями коментарів. Тут і жарти, і критика, і палкі дискусії. І це круто, бо означає, що українцям не байдуже", - повідомляє фонд.

Пошук, придбання та доставка авто- справа Favbet Foundation.

Прокачують авто українські West Coast Customs - майстерня NoMotors.

Після доставки машини до станції NoMotors починається процес підготовки: діагностика, пошук необхідних запчастин, ремонт та встановлення додаткового обладнання.

Проект "Прокачка авто для ЗСУ" вже зібрав кошти на 5 машин. Три з них передано військовим, над ще двома чаклують механіки.

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