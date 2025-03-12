Мільйон фунтів за першу ніч: студентка продала цноту голлівудській зірці

22-річна студентка з Великої Британії, на ім'я Лора, прийняла рішення продати свою невинність голлівудському актору за 1,6 мільйона фунтів стерлінгів (приблизно 85,1 мільйона гривень).

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail .

Лора уклала угоду з ескорт-агентством, що спеціалізується на знайомствах заможних клієнтів із дівчатами, які раніше не мали інтимного досвіду.

"Я рада, що ухвалила це рішення, оскільки я думаю дуже раціонально. Імовірність того, що я втратила б цноту з кимось, хто ніколи б не одружився зі мною згодом, була дуже висока. Для мене це того не вартувало", - заявила вона. Британка продала цноту голлівудському актору (фото: cinderella-escorts.com)

Дівчина зізналася, що рік тому мала інтимний зв’язок із заможним актором, який свого часу відвідував приватний острів одіозного голлівудського мільярдера Джеффрі Епштейна. Острів Ептшейна (скріншот з відео)

"Коли мою цноту купили, ми домовилися про дату. Мене запросили до готелю, щоб я провела з ним ніч. Він навів із собою лікаря, щоб заздалегідь підтвердити справжність моєї цноти", - згадала студентка.

Тепер дівчина хоче продовжити роботу в ескорті та планує пропонувати себе багатим чоловікам за 30 тисяч фунтів стерлінгів на місяць (приблизно 1,5 мільйона гривень).

"Не думаю, що хтось повинен втручатися та вирішувати, з ким мені займатися сексом, зрештою, це моє тіло, і я вільна та незалежна жінка. Ба більше, я повнолітня і, отже, повністю усвідомлюю своє рішення", - сказала вона. Британка продала цноту голлівудському актору (фото: cinderella-escorts.com)

Хто такий Джеффрі Епштейн

Джеффрі Епштейн - американський фінансист, мільярдер і засуджений сексуальний злочинець. Він був відомий своїми зв'язками з багатьма впливовими людьми, зокрема політиками, бізнесменами та знаменитостями.

Епштейн почав свою кар'єру у фінансовій сфері в 1970-х роках, а пізніше заснував власну інвестиційну компанію. Він стверджував, що керує активами мільярдерів, хоча багато аспектів його бізнесу залишалися непрозорими.

У 2008 році його звинуватили у сексуальній експлуатації неповнолітніх. Він визнав провину за менш серйозним обвинуваченням і отримав м'яке покарання - 13 місяців ув'язнення.

Джеффрі Епштейн (фото: Вікіпедія)

Проте вже у 2019 році його знову заарештували за серйозніші звинувачення в організації мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх. Його часто відвідували відомі люди, включаючи принца Ендрю та Білла Клінтона.

Одним з найбільш резонансних аспектів його діяльності був приватний острів, який він володів у Карибському морі. Там, за даними слідства, відбувалися сексуальні вечірки за участю неповнолітніх дівчат.

10 серпня 2019 року Джеффрі Епштейн був знайдений мертвим у своїй камері. Офіційно його смерть визнали самогубством, однак багато хто вважає, що він міг бути вбитий, щоб уникнути викриття впливових осіб, пов'язаних з його справами.

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