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Миллиардер Бесоз "пригрозил" столкнуть Ди Каприо со скалы: эти кадры стали "вирусными"

Автор: Владимир Костырин

Основатель Amazon Джефф Безос "пригрозил" в сети звезде Голливуда Леонардо Ди Каприо из-за ситуации со своей возлюбленной Лорен Санчес, которая откровенно флиртовала с актером на гала-вечеринке LACMA Art + Film в Лос-Анджелесе в США.

Видео с заигрыванием стало "вирусным", и вскоре 57-летнему бизнесмену, одному из богатейших людей на планете, пришлось реагировать на массу саркастических и язвительных комментов - мол, будь настороже, иначе знаменитый голливудский сердцеед уведет у него девушку.

И вот Безос выложил шутливый пост "возмездия" в своем Twitter.

Предприниматель пригласил Ди Каприо к обрыву и предложил "показать кое-что интересное". На кадре миллиардер опирается на предупреждающий об опасности знак, на котором говорится о крутом обрыве, что грозит фатальным падением.

Джефф Безос "пригрозил" Леонардо Ди Каприо сбросить его со скалы из-за девушки (фото: twitter.com/JeffBezos)

Сама же 51-летняя журналистка и телеведущая Лорен Санчес, которая встречается с Безосом около двух лет, воздерживается от комментариев относительно этой щекотливой ситуации.

"Прекрасный вечер с потрясающими ведущими - Евой Чоу и Леонардо Ди Каприо" так подписала девушка совместное фото на кинотусовке, и только этим и ограничилась.

Тем временем видео, как она на мероприятии с Безосом под руку при общении с Лео смотрела на 46-летнего актера "влюбленными глазами", активно гуляет в интернете, собирая все новые ироничные комментарии.

Видео: Леонардо Ди Каприо с Джеффом Безосом и его пассией Лорен Санчес

Напомним также, что Ди Каприо не женат, но уже около 4 лет находится в постоянных отношениях с аргентинской актрисой и моделью Камилой Морроне.

Недавно, кстати, его 24-летняя возлюбленная вновь заставила сеть говорить о своей беременности.

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Леонардо Ди КаприоДжефф Безос