У Миколаєві на батуті загинула 4-річна дитина: що відомо (фото)

Що і де трапилося

Сталася подія 13 травня в дитячому містечку "Казка". Дитина задушилася в петлях надувного батута.

"Граючись на надувному батуті, дівчинка близько 4-х років заплуталася у петлях на стінці одного з відділень батуту. На жаль, дитина померла. Попередня причина смерті - удушення", - повідомив Шайхет.

На місці зараз працюють слідчі, встановлюються всі обставини події. На період слідства, дитяче містечко не працюватиме.

Батут, на якому сталася трагедія (/t.me/s_shayhet)

В поліції відкрили кримінальне провадження

Як пише Суспільне, речниця головного управління Нацполіції області Антоніна Лашта повідомила, що слідчі Миколаївського районного управління поліції кваліфікували подію, попередньо, за статтею "Порушення вимог законодавства про охорону праці".

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.