Михайло Поплавський виклав фільм про університет майбутнього, змодельований штучним інтелектом

В основу фільму покладене виконання штучним інтелектом завдання Михайла Поплавського – змоделювати Університет майбутнього. Також використані зйомки сучасних подій та архівне відео.

Штучний інтелект за допомогою пошуку та аналізу інформації спробував створити простір сучасної освіти для творчого вишу. Йому не вдалося це зробити через відсутність функцій емоційного інтелекту, формули щастя та мистецької атмосфери. Для цього знадобилися коментарі професіоналів.

"Університет культури - місце щасливих людей. Ми створюємо комфортні, сприятливі умови для особистісного і професійного розвитку студентів, реалізації їхніх творчих здорових амбіцій", - розповідає Поплавський.

Поплавський зазначає, що в університеті студент - головна і центральна фігура, заради якої усе й створюється.

"Щоб стати успішним, потрібно вкласти в улюблену справу душу і серце, викластися по-максимуму задля досягнення мети. Сьогодні ми маємо дивитися в майбутнє, створювати світ кращим. У всіх трендів є термін придатності, вони постійно змінюються, і ми повинні бути готові оновлювати свої знання, ламати стереотипи. Щоб заявити про себе і стати оригінальним у цьому шаленому світі, необхідно побачити те, чого інші не бачать. Визначити власні унікальні особливості або вміння і капіталізувати їх в особистий бренд. Будьте сильними! Не бійтеся помилятись і не бійтеся бути смішними. Критика слабкого ламає, а сильного гартує. Помилки – це досвід. Чим більше ви помиляєтеся, тим сильнішими стаєте! Будьте першими! Світ любить перших", - додає Поплавський.

Зараз Михайло Поплавський ще й трендсетер соцмереж, де збирає мільйони переглядів. В Instagram - 8 мільйонів фоловерів. А чого варті його відео в ТikТok, де в нього 1,5 мільйона підписників.

За його словами, треба бути на одній хвилі зі студентами, влюбити їх в себе і закохати в обрану професію.

"Київський національний університет культури і мистецтв - сенс мого життя, ідеологія та позитивний заряд на успіх кожного студента. Ми робимо такі стартапи, щоб мої вихованці досягли більше, ніж Михайло Поплавський. Для мене важливо залишити після себе хороший слід, закласти ті раціональні зерна, що проростуть золотим урожаєм. Учитель сильний своїми учнями", - сказав Поплавський.

Зараз на факультетах проходить навчання в інноваційних лабораторіях, оснащених новітніми мультимедійними технологіями. Студенти можуть долучитися до онлайн-лекцій і зіркових майстер-класів, тренінгів, воркшопів із будь-якої точки світу.

Навіть в умовах дистанційного навчання для абітурієнтів проходять дні відкритих дверей. Михайло Поплавський особисто спілкується з ними, знаходячи таланти у різних регіонах країни.

2023-й рік в університеті оголошено роком інновацій. Тут активно оновлюються освітні програми, процес стає доступнішим завдяки діджиталізації. "Університет у смартфоні", створенню відеолекторію, автоматизації Університету культури через SRM-систему, запуску метавсесвіту та VR-освіти.

Зокрема, створили лабораторію з доповненою реальністю та штучним інтелектом, відкрили високотехнологічний знімальний павільйон, лабораторії SPACE-STUDIO "ПоплавОК" і Motion Design. Цей новий креативний простір для втілення надсучасних сміливих і унікальних ідей.

Третій президент України Віктор Ющенко у фільмі сказав про Михайла Поплавського: "Це дивовижна, дуже віддана своїй професії людина. Він зібрав кращих. Тих, хто творив еталон українського мистецтва за останні 30 років. Їх усіх можна побачити в "Університеті Поплавського".

Павло Зібров вважає, що особливість Університету культури і мистецтв - позитивні емоції.

"Поплавський, наче криголам, що впевнено йде вперед і не боїться експериментів. Я бачу, як трансформується університет. Розвиток Університету культури став справою його життя. Ми йдемо в ногу і навіть на два кроки попереду. До речі, я хочу наздогнати Михайла Михайловича. Ніяк у мене не виходить, але стараюсь. Він для мене взірець", - заявляє професор Університету культури Павло Зібров.

За результатами аналізу штучний інтелект зробив висновок, що Університет культури це і є Університет майбутнього.

До речі, слова до пісні Михайла Поплавського "Роки летять" також написані штучним інтелектом.