Михаил Поплавский: Тримаймо разом українську хвилю

В День вышиванки состоялась грандиозная церемония награждения национальной музыкальной премии "Українська пісня року", автором идеи и генеральным продюсером которой является ректор Университета культуры Михаил Поплавский, а соорганизатором - популярный певец Олег Винник.

Церемония несколько раз переносилась из-за пандемии. В итоге ее решили провести в павильоне киностудии FILM.UA.

Организаторы и артисты, которые почти год были лишены концертной деятельности, с нетерпением ждали возможности снова пообщаться с публикой и получить заслуженные награды.

Перед церемонией звезды шоу-бизнеса прошлись по красной дорожке, раздавая автографы и фотографируясь с поклонниками. Но главными были сама церемония и шоу, режиссером-поставщиком которого стала звездная выпускница КНУКиИ известный клипмейкер Катя Царик.

В павильоне киностудии была специально построена высокотехничная многоярусная сцена в виде лестницы, зал оборудовали огромными экранами и световой техникой, благодаря чему создавался уникальный видеоряд для каждого артиста.

Ведущими премии выступили Михаил Поплавский и Олег Винник. Кстати, для него это был дебют в этом амплуа. За кулисами они шутили, что так решили сэкономить.

На самом деле они признались, что очень волновались. Ведь идея премии - отметить именно песни в исполнении легенд украинской сцены, создавших золотой песенный фонд Украины, и молодых артистов, чье творчество развивает нашу культуру. "Тримаймо разом українську хвилю!" - таков девиз нынешней премии, а саму премию посвятили 30-летию Независимости Украины.

"Считаю, что наш с Винником тандем будет ломать стереотипы и продвигать украинскую песню, ее создателей - поэтов и композиторов, поддерживать молодых артистов и строить мощный украинский шоу-бизнес. В такое сложное время в условиях пандемии мы рискнули и провели грандиозную церемонию, яркое суперсовременное шоу, в котором были задействованы самые современные мировые технические новинки. Для меня важно, чтобы украинская песня доминировала в информационном пространстве. И шаг за шагом делаю все возможное для этого, начиная с проекта "Крок до зірок". Мы провели беспрецедентный марафон украинской песни, когда она звучала беспрерывно более четырех суток в течение 110 часов и вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Это не просто слова, это моя миссия", - сказал Михаил Поплавский.

Винник отметил, что провести церемонию в нынешних условиях оказалось непросто.

"Для нас важно, чтобы люди увидели своих артистов, прочувствовали Украину, ее песни и фольклор. Важно ценить то, что имеем духовное, а не материальное. Мне кажется, мы с Михаилом Михайловичем делаем очень важную вещь. "Українська пісня року" - это и есть Украина", - сказал Олег Винник.

Специальными наградами отметили артистов в трех номинациях - "Легенда української пісні", тех, кто творил историю украинской эстрады. А также – "Гордість української пісні" и "Надія української пісні".

Номинантов рассматривал экспертный совет, в который вошли известные продюсеры, композиторы, авторы и исполнители. В первую очередь они обращали внимание именно на песню, ее популярность, в том числе на радио, в cоцcетях. Главное условие - песня должна звучать на украинском языке.

Итак, награды в номинации "Легенда української пісні" получили знаменитые артисты, на творчестве которых выросло не одно поколение, - Оксана Билозир, Иво Бобул, Иван Попович, Степан Гига, Павел Зибров, Алла Кудлай, Руслана, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Михаил Поплавский.

Премией "Гордість української пісні" отметили Наталью Бучинскую, DZIDZIO, Олега Винника, Наталью Валевскую, Ирину Федышин, Диму Коляденко, GENA VITER, Камалию, Екатерину Бужинскую, театр песни "Лисапетный батальон".

А в номинации "Надія української пісні" победили NIKITA LOMAKIN, Артем Пивоваров, GROSU, Мята, Сергей Мироненко, СолоХа, Таюне, Алина Поплавская, Анна Буткевич.

В ближайшее время телеканал "Украина" покажет видеоверсию этого шоу.