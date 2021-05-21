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Михаил Поплавский: Тримаймо разом українську хвилю

Новина українською →
Киев, Пятница 21 мая 2021 16:50
Михаил Поплавский: Тримаймо разом українську хвилю Церемония награждения национальной музыкальной премии "Українська пісня року" (пресс-служба)
Автор: Styler

В День вышиванки состоялась грандиозная церемония награждения национальной музыкальной премии "Українська пісня року", автором идеи и генеральным продюсером которой является ректор Университета культуры Михаил Поплавский, а соорганизатором - популярный певец Олег Винник.

Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Церемония несколько раз переносилась из-за пандемии. В итоге ее решили провести в павильоне киностудии FILM.UA.

Организаторы и артисты, которые почти год были лишены концертной деятельности, с нетерпением ждали возможности снова пообщаться с публикой и получить заслуженные награды.

Перед церемонией звезды шоу-бизнеса прошлись по красной дорожке, раздавая автографы и фотографируясь с поклонниками. Но главными были сама церемония и шоу, режиссером-поставщиком которого стала звездная выпускница КНУКиИ известный клипмейкер Катя Царик.

В павильоне киностудии была специально построена высокотехничная многоярусная сцена в виде лестницы, зал оборудовали огромными экранами и световой техникой, благодаря чему создавался уникальный видеоряд для каждого артиста.

Ведущими премии выступили Михаил Поплавский и Олег Винник. Кстати, для него это был дебют в этом амплуа. За кулисами они шутили, что так решили сэкономить.

Михаил Поплавский: Тримаймо разом українську хвилю

Михаил Поплавский: Тримаймо разом українську хвилю

На самом деле они признались, что очень волновались. Ведь идея премии - отметить именно песни в исполнении легенд украинской сцены, создавших золотой песенный фонд Украины, и молодых артистов, чье творчество развивает нашу культуру. "Тримаймо разом українську хвилю!" - таков девиз нынешней премии, а саму премию посвятили 30-летию Независимости Украины.

"Считаю, что наш с Винником тандем будет ломать стереотипы и продвигать украинскую песню, ее создателей - поэтов и композиторов, поддерживать молодых артистов и строить мощный украинский шоу-бизнес. В такое сложное время в условиях пандемии мы рискнули и провели грандиозную церемонию, яркое суперсовременное шоу, в котором были задействованы самые современные мировые технические новинки. Для меня важно, чтобы украинская песня доминировала в информационном пространстве. И шаг за шагом делаю все возможное для этого, начиная с проекта "Крок до зірок". Мы провели беспрецедентный марафон украинской песни, когда она звучала беспрерывно более четырех суток в течение 110 часов и вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Это не просто слова, это моя миссия", - сказал Михаил Поплавский.

Винник отметил, что провести церемонию в нынешних условиях оказалось непросто.

"Для нас важно, чтобы люди увидели своих артистов, прочувствовали Украину, ее песни и фольклор. Важно ценить то, что имеем духовное, а не материальное. Мне кажется, мы с Михаилом Михайловичем делаем очень важную вещь. "Українська пісня року" - это и есть Украина", - сказал Олег Винник.

Специальными наградами отметили артистов в трех номинациях - "Легенда української пісні", тех, кто творил историю украинской эстрады. А также – "Гордість української пісні" и "Надія української пісні".

Номинантов рассматривал экспертный совет, в который вошли известные продюсеры, композиторы, авторы и исполнители. В первую очередь они обращали внимание именно на песню, ее популярность, в том числе на радио, в cоцcетях. Главное условие - песня должна звучать на украинском языке.

Итак, награды в номинации "Легенда української пісні" получили знаменитые артисты, на творчестве которых выросло не одно поколение, - Оксана Билозир, Иво Бобул, Иван Попович, Степан Гига, Павел Зибров, Алла Кудлай, Руслана, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Михаил Поплавский.

Михаил Поплавский: Тримаймо разом українську хвилю

Михаил Поплавский: Тримаймо разом українську хвилю

Премией "Гордість української пісні" отметили Наталью Бучинскую, DZIDZIO, Олега Винника, Наталью Валевскую, Ирину Федышин, Диму Коляденко, GENA VITER, Камалию, Екатерину Бужинскую, театр песни "Лисапетный батальон".

А в номинации "Надія української пісні" победили NIKITA LOMAKIN, Артем Пивоваров, GROSU, Мята, Сергей Мироненко, СолоХа, Таюне, Алина Поплавская, Анна Буткевич.

В ближайшее время телеканал "Украина" покажет видеоверсию этого шоу.

Напомним, проект "Наша пісня" был создан Михаилом Поплавским в 2004 году, когда национальные радио- и телеэфиры на 90% заполнял иностранный продукт.

В проекте Поплавского принимали участие исключительно артисты с песнями на украинском языке. С годами проект развивался, становился масштабнее, расширял географию и менял название.

"Українську пісню року" Михаил Поплавский проводил в 2017 году в Варшаве. В проекте за все годы приняли участие более трех тысяч украинских артистов.

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